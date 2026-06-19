Охрана не пускала на тренировку форварда сборной Испании
Борха Иглесиас с трудом попал на тренировку
Форвард Борха Иглесиас едва не пропустил тренировку сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Футболист не взял с собой аккредитацию, а охранник не узнал его в лицо.
– Я игрок сборной, мне нужно войти. Я Борха Иглесиас, – такой аргумент не подействовал на стража, поэтому Иглесиасу пришлось звонить представителям национальной команды, чтобы попасть на занятие.
Испанцы стартовали на чемпионате мира с нулевой ничьей с Кабо-Верде, послезавтра сразятся с Саудовской Аравией, а закончат групповой этап в ночь на 27 июня встречей с Уругваем.
🚨 Borja Iglesias couldn’t enter Spain’s training center because they DIDN’T RECOGNIZE HIM 🇪🇸— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 19, 2026
“I’M ON THE NATIONAL TEAM, I NEED TO GET IN.” 😅 pic.twitter.com/7DxIf5LUOT
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