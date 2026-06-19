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Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:47 |
1079
0

Охрана не пускала на тренировку форварда сборной Испании

Борха Иглесиас с трудом попал на тренировку

19 июня 2026, 20:47 |
1079
0
Охрана не пускала на тренировку форварда сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Иглесиас
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Форвард Борха Иглесиас едва не пропустил тренировку сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Футболист не взял с собой аккредитацию, а охранник не узнал его в лицо.

– Я игрок сборной, мне нужно войти. Я Борха Иглесиас, – такой аргумент не подействовал на стража, поэтому Иглесиасу пришлось звонить представителям национальной команды, чтобы попасть на занятие.

Испанцы стартовали на чемпионате мира с нулевой ничьей с Кабо-Верде, послезавтра сразятся с Саудовской Аравией, а закончат групповой этап в ночь на 27 июня встречей с Уругваем.

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Борха Иглесиас сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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