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Англия
19 июня 2026, 19:43 | Обновлено 19 июня 2026, 19:44
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0

ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень хорошо его знаю, и рад снова поработать»

Юган Ланге и Роберто Де Дзерби прокомментировали подписание Яна Пола ван Хекке

19 июня 2026, 19:43 | Обновлено 19 июня 2026, 19:44
1006
0
ДЕ ДЗЕРБИ: «Я очень хорошо его знаю, и рад снова поработать»
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня 2026 года лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с голландским центральным защитником «Брайтона» Яном Полом ван Хекке.

Трансфер 26-летнего футболиста прокомментировали представители «Шпор».

Юган Ланге, спортивный директор:

«Ян Пол — выдающийся защитник, доказавший своё мастерство в Премьер-лиге и на международном уровне, и мы следили за ним уже на протяжении нескольких лет. Помимо технических качеств и сильных защитных инстинктов, он также обладает зрелостью, характером и профессионализмом, которые мы ищем при подборе игроков. В процессе формирования состава важно привлекать игроков, которые смогут сразу же внести вклад в игру команды, а также стать частью нашей долгосрочной стратегии. Ян Пол идеально соответствует этим требованиям, и мы с нетерпением ждем того, что он принесет команде».

Роберто Де Дзерби, главный тренер:

«Ян Пол — человек, которого я очень хорошо знаю со времён нашей совместной работы в «Брайтоне», и я рад снова работать с ним. Он — сильный, умный центральный защитник, который смело действует с мячом и играет с характером. Это важные качества для того стиля игры, который я хочу видеть у нашей команды. Вне поля он зрелый, лидер и стремится учиться и совершенствоваться каждый день. Ян Пол добился значительного прогресса за последние несколько лет, и я верю, что он сможет развиться ещё больше здесь, в «Тоттенхэм Хотспур».

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Тоттенхэм трансферы Брайтон трансферы АПЛ Ян Пол ван Хекке Роберто Де Дзерби
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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