Олейникова и Снигур сыграют в квалификации турнира WTA 250 в Истборне

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 51) и Дарья Снигур (WTA 75) сыграют в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Олейникова получила первый номер посева и в первом раунде встретится с Софией Джонс (Великобритания, WTA 586), которой организаторы предоставили wild card. В случае победы Александра в финальном поединке отбора поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.

Снигур – восьмая сеяная – на старте квалификации выйдет на корт против Софии Кенин (США, WTA 104). Далее у Дарьи возможна или Петра Марчинко, или Симона Вальтерт.

В основной сетке Истбурна из украинок гарантировано сыграет Юлия Стародубцева.

Матчи квалификации в Истубрне пройдут 20 и 21 июня, а основной сетки – с 22 по 27.

WTA 250 Истбурн. Соперницы украинок в квалификации

Александра Олейникова [1] – София Джонсон [WC]

Эмилиана Аранго – Алиша Паркс [9]

Петра Марчинко [2] – Симона Вальтерт

София Кенин – Дарья Снигур [8]