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WTA
19 июня 2026, 19:49 | Обновлено 19 июня 2026, 20:12
223
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Олейникова и Снигур сыграют в квалификации турнира WTA 250 в Истборне

Александра встретится с Софией Джонсон, Дарья поборется с Софией Кенин

19 июня 2026, 19:49 | Обновлено 19 июня 2026, 20:12
223
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Олейникова и Снигур сыграют в квалификации турнира WTA 250 в Истборне
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Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 51) и Дарья Снигур (WTA 75) сыграют в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Олейникова получила первый номер посева и в первом раунде встретится с Софией Джонс (Великобритания, WTA 586), которой организаторы предоставили wild card. В случае победы Александра в финальном поединке отбора поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.

Снигур – восьмая сеяная – на старте квалификации выйдет на корт против Софии Кенин (США, WTA 104). Далее у Дарьи возможна или Петра Марчинко, или Симона Вальтерт.

В основной сетке Истбурна из украинок гарантировано сыграет Юлия Стародубцева.

Матчи квалификации в Истубрне пройдут 20 и 21 июня, а основной сетки – с 22 по 27.

WTA 250 Истбурн. Соперницы украинок в квалификации

Александра Олейникова [1] – София Джонсон [WC]
Эмилиана Аранго – Алиша Паркс [9]

Петра Марчинко [2] – Симона Вальтерт
София Кенин – Дарья Снигур [8]

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WTA Истборн София Кенин Александра Олейникова Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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