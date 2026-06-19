Олейникова и Снигур сыграют в квалификации турнира WTA 250 в Истборне
Александра встретится с Софией Джонсон, Дарья поборется с Софией Кенин
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 51) и Дарья Снигур (WTA 75) сыграют в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Олейникова получила первый номер посева и в первом раунде встретится с Софией Джонс (Великобритания, WTA 586), которой организаторы предоставили wild card. В случае победы Александра в финальном поединке отбора поборется либо с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.
Снигур – восьмая сеяная – на старте квалификации выйдет на корт против Софии Кенин (США, WTA 104). Далее у Дарьи возможна или Петра Марчинко, или Симона Вальтерт.
В основной сетке Истбурна из украинок гарантировано сыграет Юлия Стародубцева.
Матчи квалификации в Истубрне пройдут 20 и 21 июня, а основной сетки – с 22 по 27.
WTA 250 Истбурн. Соперницы украинок в квалификации
Александра Олейникова [1] – София Джонсон [WC]
Эмилиана Аранго – Алиша Паркс [9]
Петра Марчинко [2] – Симона Вальтерт
София Кенин – Дарья Снигур [8]
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