«Он со мной не разговаривал». Мякушко – о голе, разрушившем карьеру Коваля
Максим сильно обиделся на друга
Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко вспомнил, как, будучи игроком «Карпат», забил судьбоносный гол в ворота Максима Коваля, когда тот был вратарем киевского «Динамо».
29 октября 2017 года в матче 14-го тура УПЛ тогдашний полузащитник львовян эффектно пробил штрафной удар с дальней дистанции. Из-за ветра и скользкого поля мяч изменил траекторию и залетел прямо под перекладину. Коваль не смог спасти «Динамо» от гола, что в итоге привело к потере очков киевлянами.
Неуверенная игра голкипера в этом матче привела к тому, что он потерял место в основном составе. Впоследствии Максим перестал появляться на поле и был вынужден уйти в аренду. Сам он при этом в своих неудачах обвинил именно Мякушко, который был его другом. По словам Сергея, он не понимает, чем именно он обидел Коваля.
«Он потом со мной не разговаривал в сборной. Почему? Что я должен был делать? Я не знаю. Я не праздновал тот гол. В первом тайме я вышел один на один с ним, и он отбил. Я же на него не обиделся за это», – сказал футболист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Менди, Себальос, Фран Гарсия и Асенсио не входят в планы тренера и будут выставлены на трансфер
В команду перейдет Леандру Андраде