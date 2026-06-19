«Он со мной не разговаривал». Мякушко – о голе, разрушившем карьеру Коваля

Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко вспомнил, как, будучи игроком «Карпат», забил судьбоносный гол в ворота Максима Коваля, когда тот был вратарем киевского «Динамо».

29 октября 2017 года в матче 14-го тура УПЛ тогдашний полузащитник львовян эффектно пробил штрафной удар с дальней дистанции. Из-за ветра и скользкого поля мяч изменил траекторию и залетел прямо под перекладину. Коваль не смог спасти «Динамо» от гола, что в итоге привело к потере очков киевлянами.

Неуверенная игра голкипера в этом матче привела к тому, что он потерял место в основном составе. Впоследствии Максим перестал появляться на поле и был вынужден уйти в аренду. Сам он при этом в своих неудачах обвинил именно Мякушко, который был его другом. По словам Сергея, он не понимает, чем именно он обидел Коваля.