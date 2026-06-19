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19 июня 2026, 20:20 | Обновлено 19 июня 2026, 20:21
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«Он со мной не разговаривал». Мякушко – о голе, разрушившем карьеру Коваля

Максим сильно обиделся на друга

19 июня 2026, 20:20 | Обновлено 19 июня 2026, 20:21
801
1 Comments
«Он со мной не разговаривал». Мякушко – о голе, разрушившем карьеру Коваля
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль
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Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко вспомнил, как, будучи игроком «Карпат», забил судьбоносный гол в ворота Максима Коваля, когда тот был вратарем киевского «Динамо».

29 октября 2017 года в матче 14-го тура УПЛ тогдашний полузащитник львовян эффектно пробил штрафной удар с дальней дистанции. Из-за ветра и скользкого поля мяч изменил траекторию и залетел прямо под перекладину. Коваль не смог спасти «Динамо» от гола, что в итоге привело к потере очков киевлянами.

Неуверенная игра голкипера в этом матче привела к тому, что он потерял место в основном составе. Впоследствии Максим перестал появляться на поле и был вынужден уйти в аренду. Сам он при этом в своих неудачах обвинил именно Мякушко, который был его другом. По словам Сергея, он не понимает, чем именно он обидел Коваля.

«Он потом со мной не разговаривал в сборной. Почему? Что я должен был делать? Я не знаю. Я не праздновал тот гол. В первом тайме я вышел один на один с ним, и он отбил. Я же на него не обиделся за это», – сказал футболист.

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Максим Коваль (футболист) Сергей Мякушко Карпаты Львов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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Комментарии 1
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Це свідчить про інтелектуальний рівень Коваля. Розумна людина все б зрозуміла і лише б з більшою віддачею тренувалася. Цей же знайшов "винуватого" у своїй помилці
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