Защитник сборной Португалии о критике команды и Роналду: «Это просто шум»

Центральный защитник сборной Португалии Рубен Диаш ответил на критику, которая обрушилась на команду после сенсационной потери очков с ДР Конго (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира.

«Критика для нас не является чем-то значимым, это шум и часть соревнований… это просто шум», – сказал Диаш. «Так всегда бывает, если матч не складывается. Мы отгораживаемся от лишней критики».

Чуть ли не наиболее критикуемым после матча был Криштиану Роналду, но Диаш не стал отдельно выделять капитана команды, отметив, что тот привык к медийному давлению:

«Криштиану, конечно, привык к давлению СМИ, которое мы обычно испытываем в клубах, национальной сборной, на чемпионатах мира и Евро».

«В таких соревнованиях не может быть идеальных условий… Это турнир, который можно выиграть только тогда, когда ты хорошо играешь матч за матчем», – добавил он.

Рубен сообщил, что восстановился от травмы и готов вернуться к игре уже в матче второго тура группового этапа с Узбекистаном. Также он отметил, что хорошо знаком со стилем игры, который исповедует соперник.

«Я большую часть клубных матчей играю против команд, которые используют пять защитников, так что имею четкое представление об этом. Соблюдение позиционной дисциплины является решающим в таких матчах.

Я считаю, что у нас есть игроки достаточного качества, которые, если будут соблюдать позиции и принимать правильные решения, могут сделать разницу», – сказал Диаш.

Матч между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня. Старт игры запланирован на 20:00 по киевскому времени.