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Греция
19 июня 2026, 19:10 |
369
0

Потенциальный соперник Динамо в еврокубках удивил новым тренером

ПАОК возглавит Алессио Лиши, а не Марино Пушич

19 июня 2026, 19:10 |
369
0
Потенциальный соперник Динамо в еврокубках удивил новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Лиши
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Греческий ПАОК определился с новым главным тренером. После отставки Развана Луческу команду возглавит бывший тренер «Осасуны» Алессио Лиши.

Еще несколько дней назад считалось, что эту должность займет бывший тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Однако в последний момент руководство клуба сделало выбор в пользу 40-летнего итальянца.

Сообщается, что новый тренер должен внедрить «совершенно новую философию» в клубе. Лиши почти десять лет работал в системе испанского «Леванте». Специалист практикует вертикальный футбол с надежной обороной и контратаками по флангам, ориентированными на мощного центрфорварда. В «Осасуне» итальянец использовал схему 5-3-2 (или ее вариацию 5-2-2-1), которая при необходимости трансформировалась в 4-2-3-1.

ПАОК является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Для встречи с греками «бело-синим» нужно будет пройти румынский «Университатя» Клуж. Матчи состоятся 9 и 16 июля.

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ПАОК Динамо Киев Лига Европы чемпионат Греции по футболу Марино Пушич назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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