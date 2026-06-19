Потенциальный соперник Динамо в еврокубках удивил новым тренером

Греческий ПАОК определился с новым главным тренером. После отставки Развана Луческу команду возглавит бывший тренер «Осасуны» Алессио Лиши.

Еще несколько дней назад считалось, что эту должность займет бывший тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Однако в последний момент руководство клуба сделало выбор в пользу 40-летнего итальянца.

Сообщается, что новый тренер должен внедрить «совершенно новую философию» в клубе. Лиши почти десять лет работал в системе испанского «Леванте». Специалист практикует вертикальный футбол с надежной обороной и контратаками по флангам, ориентированными на мощного центрфорварда. В «Осасуне» итальянец использовал схему 5-3-2 (или ее вариацию 5-2-2-1), которая при необходимости трансформировалась в 4-2-3-1.

ПАОК является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Для встречи с греками «бело-синим» нужно будет пройти румынский «Университатя» Клуж. Матчи состоятся 9 и 16 июля.