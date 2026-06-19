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  4. БРАЖКО: «Для него непопадание в сборную стало величайшим разочарованием»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 18:35 |
1088
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БРАЖКО: «Для него непопадание в сборную стало величайшим разочарованием»

Владимир Бражко назвал фаворита и разочарование чемпионата мира

19 июня 2026, 18:35 |
1088
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БРАЖКО: «Для него непопадание в сборную стало величайшим разочарованием»
ФК Динамо. Владимир Бражко
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Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко считает фаворитом чемпионата мира сборную Испании и радуется неудачам команды Панамы.

«Сейчас слежу за чемпионатом мира, хотя преимущественно смотрю матчи, которые начинаются в десять вечера. Результаты ночных поединков узнаю уже с утра, когда просыпаюсь – просматриваю обзоры и хайлайты. Какой-то одной сборной, за которую особенно болею, у меня нет. Если говорить о фаворите турнира, то назвал бы Испанию. Среди возможных неожиданностей – Норвегию. У этой команды хороший состав, и она способна приятно удивить. Что касается возможного разочарования турнира, то я в шутку назову Панаму. У нас в команде часто шутят на эту тему из-за Герреро. Пусть знают, как его не вызвать (улыбается). Для него самого непопадание в сборную, пожалуй, и стало величайшим разочарованием», – заявил Бражко.

«Я больше слежу не за отдельными футболистами, а за командами и самим турниром в целом. Так же и с тренерами. В то же время есть интересные истории. Например, Дик Адвокат работает со сборной Кюрасао, а Фабио Каннаваро возглавляет сборную Узбекистана, впервые в своей истории пробившуюся на чемпионат мира», – сказал игрок.

«Если вспоминать чемпионаты мира, то больше всего мне запомнился полуфинал 2014 года Бразилия – Германия, закончившийся со счетом 7:1 в пользу немцев. Помню, я уже засыпал, но таки досмотрел, о том матче у меня остались самые яркие воспоминания», – добавил полузащитник «Динамо».

На чемпионате мира Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, Норвегия разгромила Ирак (4:1), а Панама уступила Гане (0:1). Команда Кюрасао была разбита немцами (1:7), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3).

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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за что его могли ввызвать-он ноль
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