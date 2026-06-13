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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 17:38 | Обновлено 13 июня 2026, 17:57
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Владимир БРАЖКО: «Динамо само поставило себя в такую ситуацию»

Команда готовится к квалификации Лиги Европы

13 июня 2026, 17:38 | Обновлено 13 июня 2026, 17:57
1180
2 Comments
Владимир БРАЖКО: «Динамо само поставило себя в такую ситуацию»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко
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Полузащитник Динамо Владимир Бражко высказался о ситуации, когда в Лиге Европы киевской команде придется бороться за основной этап турнира через квалификацию.

– В этом году для «Динамо» еврокубковый сезон стартует очень рано. Чего ожидаете от квалификации Лиги Европы, где нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап?

– Это очень сложный путь, но мы сами поставили себя в такую ​​ситуацию. Теперь нужно исправлять ее своими силами. Будем хорошо работать на сборе, чтобы показать результат уже в официальных матчах.

– С нетерпением ждете жеребьевку?

– Жду, конечно. Но, если честно, нет большой разницы, с кем играть. Никого не боимся, хочется достойно проявить себя в еврокубках.

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Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига Лига Европы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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в этом сезоне надо пройти целых 4 квалификационных раунда. Во втором раунде Лиги Европы Динамо ожидают Пафос и Маккаби. Даже чтобы попасть в Лигу конференций надо пройти 3-й и 4-й раунд. Букмекеры дают коэффициент  6.5–7.0 на выход Динамо в ЛК  или 15% вероятности.
Евросезон для Динамо закончится еще на стадии предварительных кругов, без выхода в групповой этап с учетом того, что Суркис не планирует серьезное усиление. То есть, даже он уже смирился с невыходом в групповой этап.
 Поздравляю, новый этап развития Динамо! 
Интересно, это уже дно, или можно падать дальше 
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-9
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