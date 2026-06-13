Владимир БРАЖКО: «Динамо само поставило себя в такую ситуацию»

Полузащитник Динамо Владимир Бражко высказался о ситуации, когда в Лиге Европы киевской команде придется бороться за основной этап турнира через квалификацию.

– В этом году для «Динамо» еврокубковый сезон стартует очень рано. Чего ожидаете от квалификации Лиги Европы, где нужно пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап?

– Это очень сложный путь, но мы сами поставили себя в такую ​​ситуацию. Теперь нужно исправлять ее своими силами. Будем хорошо работать на сборе, чтобы показать результат уже в официальных матчах.

– С нетерпением ждете жеребьевку?

– Жду, конечно. Но, если честно, нет большой разницы, с кем играть. Никого не боимся, хочется достойно проявить себя в еврокубках.