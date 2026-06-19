Игрок Динамо сделал ставку на Месси и сборную Аргентины

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко считает, что сборная Аргентины может повторить успех на чемпионате мира.

«Не могу сказать, что у меня какие-то особые ожидания от нынешнего чемпионата мира, но болею за сборную Аргентины. В первую очередь потому, что за нее выступает Лионель Месси, а также потому, что эта команда уже много лет демонстрирует футбол самого высокого уровня. Аргентинцы выиграли предыдущий чемпионат мира, и хотя защитить титул всегда непросто, считаю, что на этот раз у них также есть хорошие шансы на успех. Видел, что среди главных фаворитов турнира многие называют Португалию, но мои симпатии все же остаются на стороне Аргентины», – заявил Вивчаренко.

Аргентинцы начали чемпионат мира с разгрома команды Алжира, хет-трик в активе Лионеля Месси.