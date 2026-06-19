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  4. Игрок Динамо сделал ставку на Месси и сборную Аргентины
Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:13 |
236
0

Игрок Динамо сделал ставку на Месси и сборную Аргентины

Константин Вивчаренко будет болеть за Аргентину

19 июня 2026, 20:13 |
236
0
Игрок Динамо сделал ставку на Месси и сборную Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко считает, что сборная Аргентины может повторить успех на чемпионате мира.

«Не могу сказать, что у меня какие-то особые ожидания от нынешнего чемпионата мира, но болею за сборную Аргентины. В первую очередь потому, что за нее выступает Лионель Месси, а также потому, что эта команда уже много лет демонстрирует футбол самого высокого уровня. Аргентинцы выиграли предыдущий чемпионат мира, и хотя защитить титул всегда непросто, считаю, что на этот раз у них также есть хорошие шансы на успех. Видел, что среди главных фаворитов турнира многие называют Португалию, но мои симпатии все же остаются на стороне Аргентины», – заявил Вивчаренко.

Аргентинцы начали чемпионат мира с разгрома команды Алжира, хет-трик в активе Лионеля Месси.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу Лионель Месси
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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