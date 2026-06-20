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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 08:02 |
1720
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Киевское Динамо хотел возглавить известный испанский тренер

Рианчо в свое время рассчитывал заменить Реброва

20 июня 2026, 08:02 |
1720
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Киевское Динамо хотел возглавить известный испанский тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Рианчо
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Бывший член тренерского штаба Рауль Рианчо, работавший в «Динамо» при Сергее Реброве, рассматривал возможность стать главным тренером команды. Об этом в интервью рассказал экс-игрок клуба Сергей Мякушко.

«Я не скажу, что подсиживал, но Рианчо ждал своего шанса. Нет такого тренера, который бы не хотел стать главным. Он хотел быть главным тренером. Он эмоциональный человек.

Испанский футбол – это не всегда только техника, там тоже есть силовая игра. Мне больше нравится думать, чем бегать», – сказал Мякушко.

Ранее бывший полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал об изменениях, которые происходили в команде на третьем году работы во главе киевлян Сергея Реброва, и о влиянии Рауля Рианчо, который был помощником главного тренера.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
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