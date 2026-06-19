62-я ракетка упустила победу над Соболенко в 1/4 финала WTA 500 в Берлине

Чешская теннисистка Никола Бартункова (WTA 62) была близка к победе над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Бартункова разгромно выиграла первый сет со счетом 6:2 и побеждала 3:0 с двумя брейками во второй партии. Удержать преимущество не получилось, Никола позволила «нейтралке» оформить камбек, хотя и в решающем сете навязывала боррьбу и даже вела 4:3.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова (Чехия) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Бартункова провела первое очное противостояние против Соболенко. Никола в Берлине успела переиграть Диану Шнайдер и Элизе Мертенс.

Бартункова провела третий четвертьфинал на уровне Тура и потерпела второе поражение. Ее лучшим результатом в карьере является стадия 1/2 финала на соревнованиях WTA 500 в Гвдалахаре в 2025 году.

Соболенко в полуфинале Берлина встретится с Джессикой Пегулой. В нижней части сетки в полуфинал уже прошла Линда Носкова, которая ждет победительницу матча Элина Свитолина – Александра Эала.

Фото с матча (Никола Бартункова)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine