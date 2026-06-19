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  4. 62-я ракетка упустила победу над Соболенко в 1/4 финала WTA 500 в Берлине
WTA
19 июня 2026, 19:12 | Обновлено 19 июня 2026, 19:21
361
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62-я ракетка упустила победу над Соболенко в 1/4 финала WTA 500 в Берлине

Никола Бартункова растеряла преимущество и позволила Арине оформить камбек

19 июня 2026, 19:12 | Обновлено 19 июня 2026, 19:21
361
2 Comments
62-я ракетка упустила победу над Соболенко в 1/4 финала WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Бартункова
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Чешская теннисистка Никола Бартункова (WTA 62) была близка к победе над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Бартункова разгромно выиграла первый сет со счетом 6:2 и побеждала 3:0 с двумя брейками во второй партии. Удержать преимущество не получилось, Никола позволила «нейтралке» оформить камбек, хотя и в решающем сете навязывала боррьбу и даже вела 4:3.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова (Чехия) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Бартункова провела первое очное противостояние против Соболенко. Никола в Берлине успела переиграть Диану Шнайдер и Элизе Мертенс.

Бартункова провела третий четвертьфинал на уровне Тура и потерпела второе поражение. Ее лучшим результатом в карьере является стадия 1/2 финала на соревнованиях WTA 500 в Гвдалахаре в 2025 году.

Соболенко в полуфинале Берлина встретится с Джессикой Пегулой. В нижней части сетки в полуфинал уже прошла Линда Носкова, которая ждет победительницу матча Элина Свитолина – Александра Эала.

Фото с матча (Никола Бартункова)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Никола Бартункова Арина Соболенко WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Ще в матчі з Еліною проти цієї чешки було помітно, що на важливих моментах вона просідає. Те, що вона програла з 6:2 4:0 повністю її заслуга, бо там було достатньо моментів, щоб вигравати матч. Але то вже таке. У Пегулу я особисто проти трактора не сильно вірю, тому якщо Берлін хтось і врятує, то це буде гравчині з нижньої сітки.
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В битві трансформерів Коля-нюхач подавав великі надії, але, на жаль, здолати бегемота майстерності не вистачило 
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