Лицемерие на ЧМ-2026: «Идеальных» японских фанатов захейтили дома

Долгое время болельщики сборной Японии считались образцом для подражания во всем футбольном мире благодаря своей традиции убирать за собой на стадионах после матча. Однако оказалось, что в основном это лишь лицемерная показуха.

Разоблачили японских болельщиков их же жены. В местном сегменте соцсетей фото и видео японских мужчин, которые с мусорными пакетами ходят по стадиону на ЧМ-2026, подверглись жесткой критике. Японки начали массово жаловаться на своих партнеров, которые дома не помогают им по хозяйству. Вирусным стал японский плакат, на котором один и тот же мужчина сначала собирает мусор на стадионе, а затем отдыхает на диване дома, пока его жена моет посуду.

«Все хотят спасти мир, но никто не хочет помогать маме мыть посуду», – прокомментировал тренд один из пользователей X, сославшись на цитату известной американской писательницы Пи Джей О’Рурк. «Среди этих людей, наверное, есть парень, который собирает мусор, у которого дома маленький ребенок, и он оставил жену присматривать за ней, чтобы приехать смотреть Чемпионат мира», – пишет другой комментатор.

В Японии глубоко укоренилась культура чистоты и уборки за собой в общественных местах. Вместе с тем японские мужчины, по статистике, занимают последние места в мире по количеству времени, которое они тратят на домашние дела. В частности, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) установила, что японские женщины тратят более трех часов в день на работу по дому. У мужчин на это уходит в среднем всего 47 минут в день.

Сборная Японии на ЧМ-2026 начала с ничьей против Нидерландов (2:2). Также на групповом этапе японцы сыграют против Туниса (21 июня) и Швеции (26 июня).