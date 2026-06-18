Тренер Колумбии об атмосфере: «Эмоционально повлияла на некоторых игроков»

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо заявил, что эмоции, созданные морем колумбийских болельщиков на стадионе «Ацтека» в Мехико, повлияли на некоторых его игроков в стартовом матче чемпионата мира против Узбекистана – 3:1.

«Это прекрасная энергия, но эмоционально она повлияла на некоторых игроков. Я думаю, что это связано с эмоциональным грузом первого матча, а также с ответственностью быть фаворитами [матча]», – пояснил Лоренцо.

Специалист добавил, что атмосфера, которую создали преимущественно колумбийские болельщики, придала событию особое значение, а его команда также испытывала трудности с поддержанием уровня игры первого тайма после того, как Узбекистан во второй половине начал играть более прямолинейно.

«У нас был очень хороший первый тайм. Потом они начали играть более прямолинейно и заставили нас глубже садиться в оборону. Это стал очень физический матч.

В первом тайме мы могли бы создать большее преимущество. Нам не хватало реализации. Мы постоянно над этим работаем. Иногда было слишком много владения мячом и слишком много страха потерять его. Никто не завершал атаки», – сказал Нестор.

Тренер также прокомментировал игру капитана команды Хамеса Родригеса.

«Это был не его лучший матч, но и не плохой, – сказал Лоренцо. – Они закрыли пространства, где обычно действует Хамес. Он не был главной фигурой, но в владении мячом он дал нам много».

Следующий матч Колумбия проведет 24 мая против ДР Конго в Гвадалахаре. Старт игры запланирован на 5:00 по киевскому времени.