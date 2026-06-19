Соболева в Брешии во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Украинская теннисистка проводит успешный турнир в Италии, который проходит на грунте
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) проводит успешный грунтовой турнир WTA 125 в Брешии, Италия.
Соболева уже добралась до полуфинала – украинка лишь во второй раз в карьере сыграет на стадии 1/2 финала соревнований этой категории.
Впервые Анастасия дошла до полуфинала турнира WTA 125 в 2024 году на кортах Барранкильи, где проиграла Наде Подороске.
Соболева в Брешии переиграла Катинку фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 273), Юлию Грабер (Австрия, WTA 118) и Ане Минтеги Дель Олмо (Испания, WTA 280).
Следующей соперницей Анастасии будет либо Ван Сию (Китай, WTA 101), либо Луизиан Джованнини (Аргентина, WTA 174).
Результаты Соболевой на WTA 125 в Брешии:
- R1: Анастасия Соболева – Катинка фон Дайхманн – 4:6, 6:4, 6:1
- R2: Анастасия Соболева – Юлия Грабер [3] – 6:2, 4:6, 7:5
- 1/4 финала: Анастасия Соболева – Ане Минтеги Дель Олмо – 6:4, 6:2
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