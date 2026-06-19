Соболева в Брешии во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) проводит успешный грунтовой турнир WTA 125 в Брешии, Италия.

Соболева уже добралась до полуфинала – украинка лишь во второй раз в карьере сыграет на стадии 1/2 финала соревнований этой категории.

Впервые Анастасия дошла до полуфинала турнира WTA 125 в 2024 году на кортах Барранкильи, где проиграла Наде Подороске.

Соболева в Брешии переиграла Катинку фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 273), Юлию Грабер (Австрия, WTA 118) и Ане Минтеги Дель Олмо (Испания, WTA 280).

Следующей соперницей Анастасии будет либо Ван Сию (Китай, WTA 101), либо Луизиан Джованнини (Аргентина, WTA 174).

Результаты Соболевой на WTA 125 в Брешии: