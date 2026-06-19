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  4. НАГОРНЯК: «Вернётся ли Мудрик? Посмотрите на пример Погба»
Англия
19 июня 2026, 16:01 |
451
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НАГОРНЯК: «Вернётся ли Мудрик? Посмотрите на пример Погба»

Эксперт считает, что Михаилу будет трудно без соревновательного уровня

19 июня 2026, 16:01 |
451
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НАГОРНЯК: «Вернётся ли Мудрик? Посмотрите на пример Погба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в профессиональном футболе.

«Никто не понимает, сможет ли он вернуться. Да, он тренируется, но что там происходит? Мы уже полтора года его не видим. А если четыре... Мы смотрим на пример Поля Погба, который два года не играл и не может вернуться на свой уровень. Это сложно без соревновательной практики», – сказал специалист.

Мудрика отстранили от футбола на четыре года с декабря 2024 года за употребление запрещенного вещества мельдония. Украинец обжаловал дисквалификацию в CAS.

Французский футболист Поль Погба был отстранен от футбола из-за допинга в 2023 году. Сначала экс-игрок сборной Франции получил четыре года дисквалификации, но впоследствии срок был сокращен до 18 месяцев. Год назад он отбыл наказание и присоединился к «Монако». В составе монегасков в прошлом сезоне он сыграл лишь шесть матчей.

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Поль Погба Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сергей Нагорняк допинг
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 2
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До 2030 точно повернеться
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Не всі однакові, але у Мудрика ще й попри футболу проблема на проблемі. І  ще Челсі остаточного слова не сказав, а втрачають вони забагато через Михайла. 
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