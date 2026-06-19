НАГОРНЯК: «Вернётся ли Мудрик? Посмотрите на пример Погба»
Эксперт считает, что Михаилу будет трудно без соревновательного уровня
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в профессиональном футболе.
«Никто не понимает, сможет ли он вернуться. Да, он тренируется, но что там происходит? Мы уже полтора года его не видим. А если четыре... Мы смотрим на пример Поля Погба, который два года не играл и не может вернуться на свой уровень. Это сложно без соревновательной практики», – сказал специалист.
Мудрика отстранили от футбола на четыре года с декабря 2024 года за употребление запрещенного вещества мельдония. Украинец обжаловал дисквалификацию в CAS.
Французский футболист Поль Погба был отстранен от футбола из-за допинга в 2023 году. Сначала экс-игрок сборной Франции получил четыре года дисквалификации, но впоследствии срок был сокращен до 18 месяцев. Год назад он отбыл наказание и присоединился к «Монако». В составе монегасков в прошлом сезоне он сыграл лишь шесть матчей.
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