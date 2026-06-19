В июне состоится суд против Мудрика: «Окружение тянет украинца на дно»

Учредитель компании JJDS Management Limited Фемис Сагиров рассказал, что 26 июня состоится суд по делу против вингера сборной Украины Михаила Мудрика, нарушившего договор.

По словам бизнесмена, футболист подписал контракт, согласно которому должен был отдавать 30% от спонсорских и имиджевых поступлений, однако за три года не сделал ни одного перевода.

Дело против Мудрика рассматривается в судах Лондона и Кипра – после первого заседания было принято решение об аресте активов украинца на 2,5 млн фунтов стерлингов:

«26 июня состоится рассмотрение дела. Процесс может длиться полгода или год, ведь нужно подробно изучить все налоговые и финансовые документы. Но наши адвокаты уверены в победе.

То, что суд уже вынес решение об аресте активов такого медийного лица, говорит о том, что доказательная база бесспорна. Мы готовы к изнурительной борьбе и дойдем до Верховного суда, если потребуется.

Мне по-человечески очень жаль Михаила. Он талантливый игрок, но окружение тянет его ко дну. Посмотрите на его проблемы: лишение водительских прав, инциденты с фанатами, непонятные вечеринки.

Если он найдет в себе силы изменить свою обстановку, у него есть все шансы реанимировать свою карьеру в Челси и сборной Украины. Я ему этого искренне желаю», – подытожил Сагиров.