Проклятие статуи Рокки. В Пенсильвании пугают фанов, приехавших на ЧМ-2026

Футбол – один из видов спорта, где хватает различных суеверий. Они касаются не только непосредственно игроков, но и болельщиков. Первые имеют множество различных ритуалов, начиная от выхода на поле с «правильной» ноги и заканчивая прослушиванием определенного трека перед каждым поединком, что якобы способно принести удачу. Но и футбольные болельщики в подавляющем большинстве являются весьма и весьма суеверными людьми. Признайтесь, кто из вас хоть когда-либо в жизни не брал с собой на стадион один и тот же шарф, приносящий удачу, или не садился смотреть игру по телевизору на одно и то же, «фартовое», место. Да что там болельщики! Даже у президента «Шахтера» и самого богатого человека Украины Рината Ахметова есть свои болельщицкие ритуалы, про некоторые из которых фанаты узнали после победы «горняков» в Кубке УЕФА-2008/09.

И даже если вы в целом с легкостью относитесь к различного рода предубеждениям, накануне ответственных матчей все равно далеко не каждый рискнут пойти против того, что считается гарантированным признаком неудачи. Особенно это актуально на таких крупных футбольных турнирах как чемпионат мира, 23-й розыгрыш которого в наши дни проходит на полях США, Мексики и Канады.

Неожиданная новость о «футбольном проклятии» поступила на днях из американского штата Пенсильвания. Там расположен широко известный даже за пределами Америки Художественный музей Филадельфии, в котором для обозрения посетителей представлено более двухсот тысяч различных экспонатов. Ко входу в это культурное сооружение ведет массивная лестница из 72 каменных ступеней, получившая название Ступеней Рокки. Все потому, что лестница многократно появлялась в кадрах и сценах из серии фильмов «Рокки» про профессионального боксера Рокки Бальбоа, роль которого сыграл известный киноактер Сильвестр Сталлоне.

В 1982 году на последней ступени была установлена бронзовая статуя героя фильмов Рокки Бальбоа, впоследствии перенесенная к подножию лестницы. Этот памятный предмет давно сталь культовым для многих американцев, а сам Сильвестр Сталлоне на торжественной церемонии открытия памятника заявил, что тот является «воплощением американской мечты», так как установлен не ему конкретно, а «каждому из американцев, ибо в каждом живет свой Рокки».

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Безусловно, что статуя Рокки является большим «магнитом» для туристов, посещающих Филадельфию. Однако во время финальной части ЧМ-2026 власти Пенсильвании удивили многих приезжих, когда публично заявили о «проклятии статуи Рокки», посоветовав футбольным фанатам крайне осторожно относиться к посещению данной достопримечательности и ни в коем случае не «наряжать» статую в национальную и просто болельщицкую символику, будь то флаги, шарфы, футболки шапки или что-то еще.

Последним эпизодом, на который власти Пенсильвании отреагировали официально и предупредили фанатов о несчастьях, которые приносит статуя Рокки при некорректном с ней обращении, стали массовые гуляния возле объекта фанатов сборной Эквадора накануне поединка первого тура группы Е против национальной команды Кот-д’Ивуара.

Согласно преданию, команды, почитатели которых «одевают» статую Рокки в свои цвета, впоследствии неизменно проигрывают. Фанаты эквадорской команды то ли не знали этого, то ли проигнорировали предупреждения, но за несколько часов до старта их любимцев на ЧМ-2026 болельщики из Южной Америки гуляли вокруг бронзовой статуи и одевали на нее флаги, футболки и шарфы, очевидно, не думая о скорой «расплате» в виде поражения, о чем и гласят легенды. Но именно это и произошло с Эквадором, который проиграл Кот-д’Ивуару со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 90-й минуте поединка, хотя по ходу игру южноамериканцы имели несколько совершенно убойных возможностей и даже как следует «прощупали» каркас ворот – штангу и перекладину.

Эквадор совершенно точно не стал первой спортивной «жертвой» статуи Рокки. Только за последние несколько лет подобные примеры в Филадельфии уже случались. В 2018 году фанаты «Нью-Инглэнд Пэтриотс» устроили гуляния вокруг статуи Рокки с одеванием ее в свои цвета, после чего их любимцы уступили в Супербоул LII «Филадельфии Иглз» со счетом 33:41. А в 2023 году от действий своих фанатов «пострадал» уже «Сан-Франциско Форти Найнерс». Болельщики перед финалом конференции нацепили футболку своего клуба на бронзовую статую Рокки, за что их любимцы поплатились поражением от «Филадельфии Иглз» со счетом 7:31, а оба квотербека «найнерс» получили тяжелые травмы.

После того, как фанаты Эквадора вновь «ослушались» многолетней традиции, власти Пенсильвании даже выпустили официальное предупреждение для почитателей команд, которые в ближайшее время сыграют в этом городе свои поединки ЧМ-2026.

В частности, в заявлении говорится следующее: «Как гостеприимные хозяева, мы хотим сообщить вам о хорошо задокументированном явлении в Филадельфии: проклятии статуи Рокки. Многие команды американского футбола перед играми наряжали статую в свои цвета и впоследствии проигрывали. Эквадор сделал это в прошлые выходные. Совпадение? История, к сожалению для них, говорит, что нет».

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Теперь официальное предупреждение касается делегаций и болельщиков из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасао, Хорватии и Ганы. Филадельфия ждет их на своей земле, однако подчеркивает, что статуя Рокки не нуждается в каких-либо футболках.

Своего рода запугивание? Безусловно. Но кто знает, возможно, в этом ритуале действительно есть что-то такое, что затем провоцирует неудачи. Так что посмотрим, кто из последующих гостей Филадельфии проявит больше благоразумия, нежели эквадорцы…