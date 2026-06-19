Чемпионат мира19 июня 2026, 12:42 | Обновлено 19 июня 2026, 12:46
194
0
Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей
Капитан боснийцев стал 12-м футболистом, сыгравшим на чемпионатах мира в возрасте свыше 40 лет
19 июня 2026, 12:42 | Обновлено 19 июня 2026, 12:46
194
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Капитан сборной Боснии Эдин Джеко провел свой первый матч на ЧМ-2026 в 40 лет 93 дня. Он стал 12-м футболистом в истории, сыгравшим в финальных турнирах чемпионатов мира в возрасте свыше 40 лет. В этот список «аксакалов» мундиалей входят 8 голкиперов, 3 нападающих и один полузащитник.
Теоретически «Клуб 40+» могут пополнить еще два игрока, заявленные на турнир – 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон и его коллега по амплуа из Мексики 40-летний Гильерме Очоа.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 18 июня 2026, 16:50 1
Сине-желтые идут на 12-м месте
Футбол | 19 июня 2026, 09:16 4
Летом команду должен покинуть Диалло
Футбол | 19.06.2026, 10:56
Футбол | 19.06.2026, 07:11
Футбол | 18.06.2026, 16:47
Комментарии 0
Популярные новости
18.06.2026, 08:58 6
18.06.2026, 11:22 15
18.06.2026, 20:12 18
18.06.2026, 06:59 8
18.06.2026, 10:43
18.06.2026, 07:20
17.06.2026, 17:34
18.06.2026, 16:52 13