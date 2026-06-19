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Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:42 | Обновлено 19 июня 2026, 12:46
194
0

Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей

Капитан боснийцев стал 12-м футболистом, сыгравшим на чемпионатах мира в возрасте свыше 40 лет

19 июня 2026, 12:42 | Обновлено 19 июня 2026, 12:46
194
0
Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Капитан сборной Боснии Эдин Джеко провел свой первый матч на ЧМ-2026 в 40 лет 93 дня. Он стал 12-м футболистом в истории, сыгравшим в финальных турнирах чемпионатов мира в возрасте свыше 40 лет. В этот список «аксакалов» мундиалей входят 8 голкиперов, 3 нападающих и один полузащитник.

Теоретически «Клуб 40+» могут пополнить еще два игрока, заявленные на турнир – 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон и его коллега по амплуа из Мексики 40-летний Гильерме Очоа.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Эдин Джеко ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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