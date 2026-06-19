Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей

Капитан сборной Боснии Эдин Джеко провел свой первый матч на ЧМ-2026 в 40 лет 93 дня. Он стал 12-м футболистом в истории, сыгравшим в финальных турнирах чемпионатов мира в возрасте свыше 40 лет. В этот список «аксакалов» мундиалей входят 8 голкиперов, 3 нападающих и один полузащитник.

Теоретически «Клуб 40+» могут пополнить еще два игрока, заявленные на турнир – 43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон и его коллега по амплуа из Мексики 40-летний Гильерме Очоа.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ