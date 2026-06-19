Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры

Киевское «Динамо» находится в поисках правого защитника. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, столичный гранд ищет игрока на правый фланг обороны. В Киеве На Томаша Кендзеру рассчитывают в качестве центрального защитника.

«Динамо» в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги набрало 57 очков и расположилось на четвертой позиции, а также завоевало Кубок Украины, в финале обыграв «Чернигов».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернет своего бывшего капитана.