Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Киевский клуб находится в поисках правого защитника
Киевское «Динамо» находится в поисках правого защитника. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, столичный гранд ищет игрока на правый фланг обороны. В Киеве На Томаша Кендзеру рассчитывают в качестве центрального защитника.
«Динамо» в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги набрало 57 очков и расположилось на четвертой позиции, а также завоевало Кубок Украины, в финале обыграв «Чернигов».
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернет своего бывшего капитана.
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