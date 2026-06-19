Хон МЕН БО: «Я не считаю, что это имеет особое значение»

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо прокомментировал поражение от сборной Мексики (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

– Как вы уже отметили, результат очень разочаровывает. Однако, на мой взгляд, наши игроки продемонстрировали в этом матче многое из того, к чему мы готовились. Конечно, были моменты, когда нам не хватало, но в целом я считаю, что игроки хорошо выполнили наш игровой план. Хотя пропущенный гол был досадным, я всё равно верю, что игроки сегодня приложили максимум усилий.

– Я понимаю, что это разочаровывает, но хотел бы спросить о пропущенном голе. Возможно, произошла ошибка в коммуникации из-за шума на трибунах, или была другая причина? Можете ли вы объяснить, что произошло в той ситуации?

– Пока я не знаю точно, что произошло с коммуникацией между игроками в той ситуации. У меня ещё не было возможности подробно обсудить это с ними. Что разочаровало в этой игре, так это то, что, похоже, был определённый физический контакт, и игроки толкали друг друга. Из-за этого, на мой взгляд, могла произойти ошибка.

– В первом тайме ваша команда сначала испытывала определенные трудности с владением мячом, но с середины тайма вы начали прессинговать выше и смогли гораздо эффективнее контролировать мяч. Именно этого вы и ожидали от своих игроков? Также, после пропущенного гола из-за ошибки, что вы говорите игрокам в такой ситуации?

– Мы ожидали, что соперник будет оказывать очень интенсивный прессинг с самого начала матча. Одно из того, на чём мы делали акцент, — даже если мы теряем мяч, важно, где именно это происходит. Если потерять мяч в опасных зонах, соперник может немедленно организовать быструю контратаку, создав очень опасную ситуацию. Именно поэтому мы подробно обсуждали важность мест, где мы теряем мяч.

Мы также говорили о необходимости не пропустить гол по крайней мере в течение первых 20 минут матча, и я считаю, что игроки очень хорошо придерживались этого плана. После этого периода ритм игры начал смещаться в нашу пользу. Не только благодаря прессингу, но и общей игре, я считаю, что нам удалось взять контроль над матчем. У нас ещё остался один матч. Я понимаю, что сегодняшний результат вызывает разочарование, но нет нужды зацикливаться на нём. Мы хорошо подготовимся к финальному матчу.

– Третий матч стал очень важным. Смотрели ли вы матч Южной Африки перед сегодняшней игрой? И как вы планируете готовиться к этой игре?

– Да, я смотрел этот матч. Один из их ключевых игроков получил желтую карточку и не сможет принять участие в игре, но я не считаю, что это имеет особое значение. На самом деле, сосредоточение внимания на таких вещах иногда может психологически отвлекать игроков, поэтому я предпочитаю не придавать этому слишком большого значения. В течение оставшегося подготовительного периода нам нужно сосредоточиться на сильных сторонах, которые Южная Африка продемонстрировала в своих первых двух матчах. Они продемонстрировали хорошую скорость и сильные физические качества. Нам нужно тщательно подготовиться к этим аспектам, и мы должны стать ещё более организованными в своей игре за время, оставшееся до матча. Я считаю, что наши игроки хорошо подготовились к матчу с Мексикой и успешно справились со многими её сильными сторонами. Например, была ситуация, когда мексиканский игрок под номером 25 прорвался в центр и отдал пас Раулю, который подбежал, чтобы пробить головой. Мы допустили этот момент, но в целом, на мой взгляд, наши игроки хорошо реагировали на движения мексиканских полузащитников на протяжении всего матча.