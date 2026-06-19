Легендарный Петр Чех объяснил, почему сборная Чехии проваливает ЧМ-2026

Бывший голкипер сборной Чехии Петр Чех прокомментировал результаты команды на чемпионате мира – поражение от Южной Кореи (1:2) и ничью с ЮАР (1:1).

«Это досадно. Когда мы вели в счете и имели преимущество, не смогли реализовать некоторые моменты. И тогда мы решили подождать и посмотреть, что придумает соперник.

Мне показалось, что все думали, что все будет хорошо. Чем больше атак и владение мячом ты отдаешь сопернику, тем больше шансов, что одно из действий окажется успешным.

Или что случится неудачное действие. Все внезапно изменилось, ребята пытались переломить ход игры в последние минуты, но это уже было что-то вроде судорог.

Нельзя постоянно играть агрессивно и атаковать, это невозможно. Но когда мы оказались в таком положении, мы были ужасно пассивны и это стало решающим фактором.

Качественно игра определенно не удалась. Все чувствуют, что могли выиграть матч против ЮАР, но этого не произошло, возможно, потому что нам не хватило смелости играть более активно. Это ужасно обидно», – подытожил Чех.