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  4. Легендарный Петр Чех объяснил, почему сборная Чехии проваливает ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июня 2026, 07:21 |
753
0

Легендарный Петр Чех объяснил, почему сборная Чехии проваливает ЧМ-2026

После поражения от Южной Кореи представитель Европы не сумел одолеть ЮАР

19 июня 2026, 07:21 |
753
0
Легендарный Петр Чех объяснил, почему сборная Чехии проваливает ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех
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Бывший голкипер сборной Чехии Петр Чех прокомментировал результаты команды на чемпионате мира – поражение от Южной Кореи (1:2) и ничью с ЮАР (1:1).

«Это досадно. Когда мы вели в счете и имели преимущество, не смогли реализовать некоторые моменты. И тогда мы решили подождать и посмотреть, что придумает соперник.

Мне показалось, что все думали, что все будет хорошо. Чем больше атак и владение мячом ты отдаешь сопернику, тем больше шансов, что одно из действий окажется успешным.

Или что случится неудачное действие. Все внезапно изменилось, ребята пытались переломить ход игры в последние минуты, но это уже было что-то вроде судорог.

Нельзя постоянно играть агрессивно и атаковать, это невозможно. Но когда мы оказались в таком положении, мы были ужасно пассивны и это стало решающим фактором.

Качественно игра определенно не удалась. Все чувствуют, что могли выиграть матч против ЮАР, но этого не произошло, возможно, потому что нам не хватило смелости играть более активно. Это ужасно обидно», – подытожил Чех.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Чехии по футболу сборная ЮАР по футболу Петр Чех
Николай Тытюк Источник
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