Чемпионат мира19 июня 2026, 04:07 |
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ФОТО. Автор хет-трика. Назван лучший игрок матча Канада – Катар
Джонатан Дэвид ожидаемо забрал награду
19 июня 2026, 04:07 |
171
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26-летний форвард сборной Канады Джонатан Дэвид стал лучшим футболистом матча против Катара во втором туре ЧМ-2026.
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Джонатан заслужил индивидуальную награду после трех забитых мячей в ворота соперника.
Хет-трик Дэвида помог сборной Канады разгромить соперника со счетом 6:0 и возглавить группу В.
Интересно, что в этом матче Джонатан забил свои первые мячи на мундиалях, став лучшим бомбардиром Канады на ЧМ.
ФОТО. Автор хет-трика. Назван лучший игрок матча Канада – Катар
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