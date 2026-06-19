26-летний форвард сборной Канады Джонатан Дэвид стал лучшим футболистом матча против Катара во втором туре ЧМ-2026.

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Джонатан заслужил индивидуальную награду после трех забитых мячей в ворота соперника.

Хет-трик Дэвида помог сборной Канады разгромить соперника со счетом 6:0 и возглавить группу В.

Интересно, что в этом матче Джонатан забил свои первые мячи на мундиалях, став лучшим бомбардиром Канады на ЧМ.

ФОТО. Автор хет-трика. Назван лучший игрок матча Канада – Катар