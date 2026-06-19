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19 июня 2026, 01:01 | Обновлено 19 июня 2026, 01:27
268
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Паула Бадоса – о расставании с Циципасом: «Что ж, он это заслужил»

Паула дала эмоциональное интервью после победы над Коко Гауфф в Берлине

19 июня 2026, 01:01 | Обновлено 19 июня 2026, 01:27
268
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Паула Бадоса – о расставании с Циципасом: «Что ж, он это заслужил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса
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Экс-вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 142) дала эмоциональное интервью после победы над Коко Гауфф (WTA 7) в 1/8 финала на WTA 500 в Берлине, Германия.

На послематчевой пресс-конференции Паула рассказала о трудностях, которые ей пришлось преодолеть в последние месяцы и поделилась тем, как сильно на нее повлияло расставание с греком Стефаносом Циципасом:

«В моей жизни было несколько расставаний. Я принимаю их и понимаю, что все есть, как есть. Но когда вокруг тебя есть токсичные вещи, все становится гораздо сложнее, чем в случае обычного расставания. Можно иметь отличные отношения с бывшим партнером, потому что это нормальные люди и отношения остаются нормальными. Но когда это не так... Мне не нужно говорить больше..После Мадрида мне пришлось остановиться. Морально это было слишком для меня. Я не видела свет в конце тоннеля, хотя делала все, что в моих силах. Год назад я была в топ-10, и видеть, где я нахожусь сейчас, непросто. Это то, что касается профессионального аспекта. Но и в личном плане все было непросто. Мне пришлось попытаться устранить из своей жизни многое. Уже несколько месяцев я наконец в хорошей среде. Но избавиться от всех токсичных вещей, которые меня окружали, было непросто.

Это то, через что иногда нужно пройти, как женщина. Сегодня я снова чувствую себя сильной».

Перед уходом из зала пресс-конференций испанка пошутила с журналистами:

«Я уже вижу заголовки завтрашних газет: «Паула атакует Циципаса. Что ж.... он это заслужил!»

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Якщо у тебе в друзях Бульбазавр, то велика ймовірність, що токсичний саме ти, а не той хлопець. 
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+1
спoртюa, Коко Гофф не WTA-142, Коко - 7-я ракетка мира
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