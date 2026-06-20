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Испания
20 июня 2026, 06:02 |
1304
0

Мадридский Реал нашел «нового Куртуа»

Клуб может приобрести Брюгманса

20 июня 2026, 06:02 |
1304
0
Мадридский Реал нашел «нового Куртуа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Брюгманс
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Мадридский «Реал» продолжает работать над обновлением вратарской линии.

По информации испанских СМИ, в сфере интересов «сливочных» оказался 17-летний бельгийский голкипер Лука Брюгманс, выступающий за «Генк». В клубе считают вратаря перспективным проектом на будущее и внимательно следят за его прогрессом.

В Бельгии юного голкипера уже сравнивают с Тибо Куртуа. Причиной стали его антропометрические данные, стиль игры и стремительное развитие в системе «Генка». Брюгманс имеет рост около двух метров и уже успел привлечь внимание ряда европейских грандов.

Пока что «Реал» не планирует подписывать вратаря для основной команды, ведь позиция под руководством Куртуа остается полностью закрытой. В то же время в Мадриде рассматривают бельгийца как долгосрочную инвестицию и потенциального преемника звездного соотечественника.

Интересно, что контракт Брюгманса с «Генком» действует до лета 2028 года, поэтому бельгийский клуб не спешит расставаться со своим талантом. Помимо «Реала», за развитием вратаря также внимательно следит «Бавария».

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Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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