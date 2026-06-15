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  4. Вратаря Реала решили засыпать деньгами. Он выбрал, за какой клуб играть
Испания
15 июня 2026, 08:32 |
1874
0

Вратаря Реала решили засыпать деньгами. Он выбрал, за какой клуб играть

Куртуа отклонил предложение от саудитов

15 июня 2026, 08:32 |
1874
0
Вратаря Реала решили засыпать деньгами. Он выбрал, за какой клуб играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил роскошное предложение из Саудовской Аравии – 90 миллионов евро за три сезона. Саудовский клуб готов платить бельгийцу по 30 млн в год, чтобы уже летом переманить его из Мадрида.

Впрочем, как сообщают источники, Куртуа четко дал понять свою позицию. Основным приоритетом для него остается выступление на высшем уровне в Европе и борьба за трофеи с «Реалом».

В клубе ценят стабильность и лидерство вратаря, поэтому Флорентино Перес рассматривает возможность продления контракта до 2028 года, сделав исключение из клубной политики.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: E-Notícies
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