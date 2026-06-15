Вратаря Реала решили засыпать деньгами. Он выбрал, за какой клуб играть

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил роскошное предложение из Саудовской Аравии – 90 миллионов евро за три сезона. Саудовский клуб готов платить бельгийцу по 30 млн в год, чтобы уже летом переманить его из Мадрида.

Впрочем, как сообщают источники, Куртуа четко дал понять свою позицию. Основным приоритетом для него остается выступление на высшем уровне в Европе и борьба за трофеи с «Реалом».

В клубе ценят стабильность и лидерство вратаря, поэтому Флорентино Перес рассматривает возможность продления контракта до 2028 года, сделав исключение из клубной политики.