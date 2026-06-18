Два клуба УПЛ претендуют на экс-игрока Миная и Руха

Полузащитник Артур Ременяк, проведший сезон 2025/26 в составе перволигового ФК «Феникс-Мариуполь», может вернуться в УПЛ.

Как стало известно из источников Sport.ua, он оказался в интересах двух клубов элиты – киевской «Оболони» и одесского «Черноморца». Главному тренеру «моряков» Роману Григорчуку этот игрок запомнился по выездному матчу весенней части сезона 2023/24 с «Минаем», в котором тот забил один из голов, что позволило праздновать победу со счетом 2:0.

Кроме «Миная», 25-летний Ременяк также защищал цвета еще одного представителя Премьер-лиги – львовского «Руха».

В прошлом сезоне этот футболист провел в футболке ФК «Феникс-Мариуполь» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Ранее наставник «Черноморца» Роман Григорчук заявил, что надеется, что клуб поработает качественно на трансферном рынке.