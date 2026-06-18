Два клуба УПЛ претендуют на экс-игрока Миная и Руха
Опыт выступлений в УПЛ может понадобиться Артуру Ременяку
Полузащитник Артур Ременяк, проведший сезон 2025/26 в составе перволигового ФК «Феникс-Мариуполь», может вернуться в УПЛ.
Как стало известно из источников Sport.ua, он оказался в интересах двух клубов элиты – киевской «Оболони» и одесского «Черноморца». Главному тренеру «моряков» Роману Григорчуку этот игрок запомнился по выездному матчу весенней части сезона 2023/24 с «Минаем», в котором тот забил один из голов, что позволило праздновать победу со счетом 2:0.
Кроме «Миная», 25-летний Ременяк также защищал цвета еще одного представителя Премьер-лиги – львовского «Руха».
В прошлом сезоне этот футболист провел в футболке ФК «Феникс-Мариуполь» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.
Ранее наставник «Черноморца» Роман Григорчук заявил, что надеется, что клуб поработает качественно на трансферном рынке.
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