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  4. Два клуба УПЛ претендуют на экс-игрока Миная и Руха
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 23:31 |
446
0

Два клуба УПЛ претендуют на экс-игрока Миная и Руха

Опыт выступлений в УПЛ может понадобиться Артуру Ременяку

18 июня 2026, 23:31 |
446
0
Два клуба УПЛ претендуют на экс-игрока Миная и Руха
ФК Рух. Артур Ременяк
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Полузащитник Артур Ременяк, проведший сезон 2025/26 в составе перволигового ФК «Феникс-Мариуполь», может вернуться в УПЛ.

Как стало известно из источников Sport.ua, он оказался в интересах двух клубов элиты – киевской «Оболони» и одесского «Черноморца». Главному тренеру «моряков» Роману Григорчуку этот игрок запомнился по выездному матчу весенней части сезона 2023/24 с «Минаем», в котором тот забил один из голов, что позволило праздновать победу со счетом 2:0.

Кроме «Миная», 25-летний Ременяк также защищал цвета еще одного представителя Премьер-лиги – львовского «Руха».

В прошлом сезоне этот футболист провел в футболке ФК «Феникс-Мариуполь» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Ранее наставник «Черноморца» Роман Григорчук заявил, что надеется, что клуб поработает качественно на трансферном рынке.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Черноморец Одесса Оболонь Киев Феникс-Мариуполь Рух Львов Артур Ременяк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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