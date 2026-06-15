Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец понимает, что этого допустить нельзя»

Наставик Черноморца Роман Григорчук надеется, что клуб качественно поработает на трансферном рынке перед возвращением команды в УПЛ.

«Мы понимаем, что нужно формировать команду перспективную, с потенциалом для УПЛ. Нельзя допустить, чтобы мы начали чемпионат и потом поняли – нужно резко все менять. Нужно входить в сезон с игроками под наш футбол и под тот уровень, на котором мы хотим быть. Это непросто, но иначе никак».

«Черноморец поднимается на более высокий уровень. Нельзя начать играть и понять, что все нужно менять. Поэтому нужно разумно к этому подойти. И хорошо, что руководство клуба это понимает».

«Понимает, что нужно такое усиление. Вопрос в том, чтобы суметь пригласить таких игроков – с мотивацией, с желанием прогрессировать», – сказал Григорчук.