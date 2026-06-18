Стало известно, кто будет среди спарринг-партнеров Черноморца

Всего три дня осталось провести в отпуске одесскому «Черноморцу». 21 июня запланировано начало подготовки к новому сезону, который черно-синие проведут в Премьер-лиге.

Весь период подготовки команда Романа Григорчука проведет в Одессе, тренируясь на клубной базе в Совиньоне.

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Черноморец» планирует сыграть 7-8 контрольных матчей с соперниками разного уровня. Среди спарринг-партнеров будут «Александрия», «Кривбасс», любительские «Реал Фарма» и «Точка». С александрийцами игра должна состояться в Одессе 4 июля, а затем по плану встреча с криворожцами. С «фармацевтами» матч будет сыгран 15 июля, а с «Точкой» – 18 июля.

В этих спаррингах тренерский штаб «Черноморца» будет испытывать в деле группу новичков, которая будет приглашена на вакантные места вместо большого количества выбывших игроков. Впрочем, все зависит от снятия двух трансферных банов, полученных одесским клубом весной.