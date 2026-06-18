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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 23:11 | Обновлено 18 июня 2026, 23:12
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0

Стало известно, кто будет среди спарринг-партнеров Черноморца

Тренировочный сбор путешествия за границу не предусматривает

18 июня 2026, 23:11 | Обновлено 18 июня 2026, 23:12
150
0
Стало известно, кто будет среди спарринг-партнеров Черноморца
ФК Черноморец
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Всего три дня осталось провести в отпуске одесскому «Черноморцу». 21 июня запланировано начало подготовки к новому сезону, который черно-синие проведут в Премьер-лиге.

Весь период подготовки команда Романа Григорчука проведет в Одессе, тренируясь на клубной базе в Совиньоне.

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Черноморец» планирует сыграть 7-8 контрольных матчей с соперниками разного уровня. Среди спарринг-партнеров будут «Александрия», «Кривбасс», любительские «Реал Фарма» и «Точка». С александрийцами игра должна состояться в Одессе 4 июля, а затем по плану встреча с криворожцами. С «фармацевтами» матч будет сыгран 15 июля, а с «Точкой» – 18 июля.

В этих спаррингах тренерский штаб «Черноморца» будет испытывать в деле группу новичков, которая будет приглашена на вакантные места вместо большого количества выбывших игроков. Впрочем, все зависит от снятия двух трансферных банов, полученных одесским клубом весной.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Черноморец Одесса инсайд Александрия Кривбасс Кривой Рог Реал Фарма Одесса
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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