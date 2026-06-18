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Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:56 |
185
0

Джеко вошел в клуб полевых игроков в возрасте 40+, сыгравших на ЧМ

Босниец стал лишь четвертым футболистом, кому покорилось данное достижение

18 июня 2026, 22:56 |
185
0
Джеко вошел в клуб полевых игроков в возрасте 40+, сыгравших на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко
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Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в возрасте 40 лет и 93 дня стал четвертым полевым игроком 40+ лет, сыгравшим в матче чемпионата мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Швейцарии.

До Джеко подобным достижениям отмечались только три футболиста: камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней), португалец Криштиану Роналду (41 год и 132 дня) и хорват Лука Модрич (40 лет и 260 дней).

Самые возрастные полевые игроки, сыгравшие на чемпионатах мира

  • 42 года и 39 дней – Роже Милла (Камерун)
  • 41 год и 132 дня – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 40 лет и 260 дней – Лука Модрич (Хорватия)
  • 40 лет и 93 дня – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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