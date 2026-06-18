Джеко вошел в клуб полевых игроков в возрасте 40+, сыгравших на ЧМ
Босниец стал лишь четвертым футболистом, кому покорилось данное достижение
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в возрасте 40 лет и 93 дня стал четвертым полевым игроком 40+ лет, сыгравшим в матче чемпионата мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Швейцарии.
До Джеко подобным достижениям отмечались только три футболиста: камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней), португалец Криштиану Роналду (41 год и 132 дня) и хорват Лука Модрич (40 лет и 260 дней).
Самые возрастные полевые игроки, сыгравшие на чемпионатах мира
- 42 года и 39 дней – Роже Милла (Камерун)
- 41 год и 132 дня – Криштиану Роналду (Португалия)
- 40 лет и 260 дней – Лука Модрич (Хорватия)
- 40 лет и 93 дня – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
Joueurs de champ les plus âgés à disputer une Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 18, 2026
- 🇨🇲 Roger Milla à 42 ans et 39 jours
- 🇵🇹 Cristiano Ronaldo à 41 ans et 132 jours
- 🇭🇷 Luka Modric à 40 ans et 260 jours
- 🇧🇦 EDIN DZEKO à 40 ans et 93 jours #SUIBOS
40 years old and still going strong 💪— BBC Sport (@BBCSport) June 18, 2026
Edin Dzeko has joined Roger Milla, Luka Modric and Cristiano Ronaldo as the only outfield players aged 40 or over to play at a World Cup. pic.twitter.com/mjwa1pr4pA
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