Джеко вошел в клуб полевых игроков в возрасте 40+, сыгравших на ЧМ

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в возрасте 40 лет и 93 дня стал четвертым полевым игроком 40+ лет, сыгравшим в матче чемпионата мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Швейцарии.

До Джеко подобным достижениям отмечались только три футболиста: камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней), португалец Криштиану Роналду (41 год и 132 дня) и хорват Лука Модрич (40 лет и 260 дней).

Самые возрастные полевые игроки, сыгравшие на чемпионатах мира

Joueurs de champ les plus âgés à disputer une Coupe du Monde :



- 🇨🇲 Roger Milla à 42 ans et 39 jours

- 🇵🇹 Cristiano Ronaldo à 41 ans et 132 jours

- 🇭🇷 Luka Modric à 40 ans et 260 jours

- 🇧🇦 EDIN DZEKO à 40 ans et 93 jours #SUIBOS