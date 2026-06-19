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  4. Ян Пол ВАН ХЕККЕ: «Это большая честь для меня»
Англия
19 июня 2026, 15:41 |
72
0

Ян Пол ВАН ХЕККЕ: «Это большая честь для меня»

Нидерландский центральный защитник прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

19 июня 2026, 15:41 |
72
0
Ян Пол ВАН ХЕККЕ: «Это большая честь для меня»
ФК Тоттенхэм. Ян Пол ван Хекке
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Нидерландский центральный защитник Ян Пол ван Хекке прокомментировал переход из «Брайтона» в лондонский «Тоттенхэм»:

«Для меня большая честь стать игроком «Тоттенхэма», и когда ты присоединяешься к такому великому клубу, это — сбывшаяся мечта.

У меня сложилось очень хорошее впечатление от руководства и, конечно, от главного тренера, которого я знал ещё по «Брайтону» и с которым хорошо проводил время, поэтому наши отношения очень крепкие. Также у меня сложилось очень хорошее впечатление от Югана Ланге и владельцев.

Мики также рассказал мне много хорошего о клубе и был рад, когда узнал, что я собираюсь присоединиться к команде. Он был со мной откровенен и сказал, что это очень большой клуб, болельщики очень приятные, а в клубе работают действительно замечательные люди.

Так что теперь у меня сложилось очень хорошее впечатление об этом клубе, и я с нетерпением жду встречи со всеми.

Думаю, я — игрок, который всегда будет отдавать все и оставлять своё сердце на поле. Я стараюсь выигрывать каждый матч, выигрывать каждый отбор, каждый единоборство. И считаю, что с мячом моей сильной стороной является умение делать точные пасы между линиями, играть вперед и за линиями. Я могу быть защитником, который хорошо владеет мячом, но также очень любит защищаться, быть агрессивным и играть в атакующем стиле.

Я рад присоединиться к клубу и уже с нетерпением жду своего первого матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Я играл там как игрок другой команды, но теперь буду играть там вместе с болельщиками «Тоттенхэм Хотспур». Я с нетерпением жду встречи со всеми».

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Тоттенхэм трансферы Брайтон трансферы АПЛ Ян Пол ван Хекке
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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