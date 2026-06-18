Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Челси, но еду на родину и в великий клуб»

Защитник «Реала» Марк Кукурелья поблагодарил «Челси» за последние четыре сезона, которые испанец провел на «Стэмфорд Бридж».

«Я был счастлив в «Челси». Но в жизни иногда нужно что-то менять и начинать новые главы, которых не ожидаешь», – заявил Марк Кукурелья.

«Уйти из «Челси» непросто. Я очень благодарен за все, что «Челси» мне дал, но сейчас я делаю более важный шаг: я возвращаюсь на родину и в великий клуб», – добавил игрок.

27-летний испанец едет в «Реал» за 55 млн евро. В 2022 году лондонцы заплатили 65 миллионов за Кукурелью.