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  4. Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Челси, но еду на родину и в великий клуб»
Англия
18 июня 2026, 21:28 |
531
3

Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Челси, но еду на родину и в великий клуб»

Марк Кукурелья обратился к болельщикам «Челси»

18 июня 2026, 21:28 |
531
3 Comments
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Благодарен Челси, но еду на родину и в великий клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Защитник «Реала» Марк Кукурелья поблагодарил «Челси» за последние четыре сезона, которые испанец провел на «Стэмфорд Бридж».

«Я был счастлив в «Челси». Но в жизни иногда нужно что-то менять и начинать новые главы, которых не ожидаешь», – заявил Марк Кукурелья.

«Уйти из «Челси» непросто. Я очень благодарен за все, что «Челси» мне дал, но сейчас я делаю более важный шаг: я возвращаюсь на родину и в великий клуб», – добавил игрок.

27-летний испанец едет в «Реал» за 55 млн евро. В 2022 году лондонцы заплатили 65 миллионов за Кукурелью.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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А Енцо також за компанію до Реала іде, чи уже перейшоа?
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Продали дешевше чим купили, а основний же в збірній Іспанії. Краще підійшов би Барселоні як на мене
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Куку прийшов у Челсі на лівий фланг на пару місяців раніше за Мудрика де тепер один і де другий. 
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