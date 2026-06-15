Англия15 июня 2026, 14:29 | Обновлено 15 июня 2026, 14:31
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Продажа Кукурельи стала 7-й самой дорогой в истории Челси
Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории «синих»
15 июня 2026, 14:29 | Обновлено 15 июня 2026, 14:31
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Трансфер 28-летнего испанского защитника Марка Кукурельи в мадридский Реал стал 7-й самой дорогой продажей в истории Челси.
За испанца королевский клуб заплатил лондонцам 55 млн евро.
По этому поводу вспомним топ-10 футболистов, которых Челси продал за самые большие суммы.
Самые дорогие продажи в истории Челси
- 120.8 млн евро – Эден Азар (Реал, 2019/20)
- 75 млн евро – Кай Хаверц (Арсенал, 2023/24)
- 67.7 млн евро – Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
- 60 млн евро – Диего Коста (Атлетико, 2017/18)
- 60 млн евро – Оскар (Шанхай Порт, 2016/17)
- 56 млн евро – Нони Мадуэке (Арсенал, 2025/26)
- 55 млн евро – Марк Кукурелья (Реал, 2026/27)
- 49.5 млн евро – Давид Луис (ПСЖ, 2014/15)
- 44.73 млн евро – Хуан Мата (Манчестер Юнайтед, 2013/14)
- 44.7 млн евро – Неманья Матич (Манчестер Юнайтед, 2017/18)
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Комментарии 1
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тепер кукарелья какарекать будет в реале))
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