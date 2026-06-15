Продажа Кукурельи стала 7-й самой дорогой в истории Челси

Трансфер 28-летнего испанского защитника Марка Кукурельи в мадридский Реал стал 7-й самой дорогой продажей в истории Челси.

За испанца королевский клуб заплатил лондонцам 55 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 футболистов, которых Челси продал за самые большие суммы.

Самые дорогие продажи в истории Челси