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Англия
15 июня 2026, 14:29 | Обновлено 15 июня 2026, 14:31
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Продажа Кукурельи стала 7-й самой дорогой в истории Челси

Вспомним топ-10 самых дорогих продаж в истории «синих»

15 июня 2026, 14:29 | Обновлено 15 июня 2026, 14:31
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Продажа Кукурельи стала 7-й самой дорогой в истории Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Трансфер 28-летнего испанского защитника Марка Кукурельи в мадридский Реал стал 7-й самой дорогой продажей в истории Челси.

За испанца королевский клуб заплатил лондонцам 55 млн евро.

По этому поводу вспомним топ-10 футболистов, которых Челси продал за самые большие суммы.

Самые дорогие продажи в истории Челси

  • 120.8 млн евро – Эден Азар (Реал, 2019/20)
  • 75 млн евро – Кай Хаверц (Арсенал, 2023/24)
  • 67.7 млн ​​евро – Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
  • 60 млн евро – Диего Коста (Атлетико, 2017/18)
  • 60 млн евро – Оскар (Шанхай Порт, 2016/17)
  • 56 млн евро – Нони Мадуэке (Арсенал, 2025/26)
  • 55 млн евро – Марк Кукурелья (Реал, 2026/27)
  • 49.5 млн евро – Давид Луис (ПСЖ, 2014/15)
  • 44.73 млн евро – Хуан Мата (Манчестер Юнайтед, 2013/14)
  • 44.7 млн ​​евро – Неманья Матич (Манчестер Юнайтед, 2017/18)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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тепер кукарелья какарекать будет в реале))
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