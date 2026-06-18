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Украина. Первая лига
18 июня 2026, 20:23 | Обновлено 18 июня 2026, 20:32
1948
0

Стали известно, каким будет обмен клубами между УПЛ, Первой и Второй лигами

В элитном дивизионе и Первой лиге будут играть по 16 команд

18 июня 2026, 20:23 | Обновлено 18 июня 2026, 20:32
1948
0
Стали известно, каким будет обмен клубами между УПЛ, Первой и Второй лигами
ФК Буковина
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УПЛ и ПФЛ определили правила обмена между Премьер-лигой, Первой и Второй лигами в чемпионате Украины сезона 2026/27.

В элитном дивизионе и Первой лиге будут играть по 16 команд, а во Второй лиге 19 команд поделены на две группы. Обмен командами между лигами сохранен без изменений, как в предыдущем сезоне.

Два аутсайдера УПЛ, занявшие 15-е и 16-е места, покинут топ-дивизион, а им на смену придут две лучших команды Первой лиги.

Кроме того, сохраняется переходной плей-офф. Команды, занявшие 13-е и 14-е места в УПЛ сыграют стыковые матчи против клубов, финишировавших на 3-м и 4-м местах Первой лиги.

Команды Первой лиги, занявшие 15-е и 16-е место, понизятся в классе во Вторую лигу. Лучшие команды Второй лиги, занявшие первые места в турнирной таблице групп A и B, перейдут в Первую лигу.

Кроме того, команды Первой лиги, занявшие 13-е и 14-е место, сыграют стыковые матчи против клубов, финишировавших на вторых местах в группах Второй лиги.

Количество профи-команд в украинском футболе по сезонам

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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