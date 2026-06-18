ШАЦКИХ: «Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники»
Максим Шацких оценил первую игру на чемпионате мира команды из Узбекистана
Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о дебюте сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 (1:3 с Колумбией).
– Как в стране переживают этот исторический момент, дебютный ЧМ?
– Это историческое событие. Первый раз в жизни попали на ЧМ, все этого долго ждали.
Во втором тайме было неплохо, ребята старались, делали то, что могли. Плохо или хорошо – это уже другой вопрос. Было видно волнение, немного футбольный мандражик, потому что первый раз такая атмосфера.
Хорошо, что забили первый, исторический гол. Позже пропустили 2 таких бессмысленных гола – первый сами себе, второй тоже непонятный. В целом, во втором тайме создали немного, но это все-таки Колумбия. Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники. Честно говоря, сыграли достаточно достойно.
– Какие ваши ожидания от Узбекистана на этом ЧМ в целом?
– Жду выхода в плей-офф. Вот как говорили, что Португалия обыграет Конго – я сразу говорил, что нелегко будет с Конго. Потому и с португальцами можно играть, и с конголезцами – это футбол.
Как обычно бывает на ЧМ и ЧЕ, уже есть несколько сюрпризов, которые всегда были, есть и будут. А почему здесь не может быть неожиданного результата? Посмотрим.
Во втором туре 24 июня Узбекистан сыграет с Португалией.
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