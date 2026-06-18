ШАЦКИХ: «Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники»

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о дебюте сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 (1:3 с Колумбией).

– Как в стране переживают этот исторический момент, дебютный ЧМ?

– Это историческое событие. Первый раз в жизни попали на ЧМ, все этого долго ждали.

Во втором тайме было неплохо, ребята старались, делали то, что могли. Плохо или хорошо – это уже другой вопрос. Было видно волнение, немного футбольный мандражик, потому что первый раз такая атмосфера.

Хорошо, что забили первый, исторический гол. Позже пропустили 2 таких бессмысленных гола – первый сами себе, второй тоже непонятный. В целом, во втором тайме создали немного, но это все-таки Колумбия. Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники. Честно говоря, сыграли достаточно достойно.

– Какие ваши ожидания от Узбекистана на этом ЧМ в целом?

– Жду выхода в плей-офф. Вот как говорили, что Португалия обыграет Конго – я сразу говорил, что нелегко будет с Конго. Потому и с португальцами можно играть, и с конголезцами – это футбол.

Как обычно бывает на ЧМ и ЧЕ, уже есть несколько сюрпризов, которые всегда были, есть и будут. А почему здесь не может быть неожиданного результата? Посмотрим.

Во втором туре 24 июня Узбекистан сыграет с Португалией.