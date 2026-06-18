Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ведет переговоры о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср», выступающий в Профессиональной лиге.

В среду сборная Португалии сыграла вничью 1:1 с ДР Конго в первом матче чемпионата мира по футболу. Работа Мартинеса на этом посту может завершиться по окончании турнира, поскольку истекает срок его контракта. Бывший тренер сборной Бельгии, возможно, уже нашел себе другую работу.

Мартинес начал переговоры с «Аль-Насром». Эти переговоры с клубом Криштиану Роналду начались еще до чемпионата мира. В первом матче на чемпионате мира звездный ветеран ничем не запомнился.