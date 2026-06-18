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Чемпионат мира
18 июня 2026, 19:45 | Обновлено 18 июня 2026, 19:46
508
0

Наставник сборной Португалии может еще долго тренировать Роналду

Роберто Мартинес может воссоединиться с Роналду в «Аль-Насре»

18 июня 2026, 19:45 | Обновлено 18 июня 2026, 19:46
508
0
Наставник сборной Португалии может еще долго тренировать Роналду
УЕФА. Роберто Мартинес
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ведет переговоры о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср», выступающий в Профессиональной лиге.

В среду сборная Португалии сыграла вничью 1:1 с ДР Конго в первом матче чемпионата мира по футболу. Работа Мартинеса на этом посту может завершиться по окончании турнира, поскольку истекает срок его контракта. Бывший тренер сборной Бельгии, возможно, уже нашел себе другую работу.

Мартинес начал переговоры с «Аль-Насром». Эти переговоры с клубом Криштиану Роналду начались еще до чемпионата мира. В первом матче на чемпионате мира звездный ветеран ничем не запомнился.

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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