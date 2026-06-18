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  4. Эксперт: «Позор. Игра проходит мимо Роналду, но тренер боится его заменить»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 18:20 |
595
0

Эксперт: «Позор. Игра проходит мимо Роналду, но тренер боится его заменить»

Крис Саттон усомнился в профпригодности Роберто Мартинеса

18 июня 2026, 18:20 |
595
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Эксперт: «Позор. Игра проходит мимо Роналду, но тренер боится его заменить»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Экс-игрок «Челси» и сборной Англии, комментатор BBC 5 Live Крис Саттон шокирован тем, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду до конца оставался на поле в матче с ДР Конго при нулевой эффективности.

«Роберто Мартинес – это позор», – сказал Саттон в эфире BBC 5 Live, комментируя матч группы K. «Мы все смотрим другую игру? Игра проходит мимо Роналду, но Мартинес боится его заменить. Он не тренер».

«До смешного слабо от Роберто Мартинеса. Он должен был заменить Роналду, но слишком боится его расстроить. Роналду, по сути, является тренером Португалии»,– добавил Саттон.

Сборная Португалии разочаровала в матче с ДР Конго (1:1). Роналду не может забить уже в 10 матчах подряд на крупных турнирах.

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Челси сборная Англии по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Роберто Мартинес Крис Саттон
Руслан Полищук Источник: The Telegraph
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