Много нулей. Статистика Роналду в матче с ДР Конго

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17 июня состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго . Матч прошёл на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счётом 1:1 .

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