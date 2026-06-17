Чемпионат мира17 июня 2026, 23:09 |
709
5
Много нулей. Статистика Роналду в матче с ДР Конго
Криштиану провел неудачный матч
17 июня 2026, 23:09 |
709
Подпишитесь на новости Sport.ua
17 июня состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго. Матч прошёл на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счётом 1:1.
Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отыграл весь матч.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Статистика Криштиану в этом матче:
- 0 голов
- 0 голевых передач
- 0 ударов в створ ворот
- 0 обводок
- 0 ключевых передач
- 25 касаний
- 19/21 точных передач (90%)
- 0/0 выигранных единоборств на земле
- 2/3 выигранных воздушных единоборств
- 3 потери мяча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 17 июня 2026, 11:18 0
Юрий Савенко продлил соглашение со SkyUp Futsal
Футбол | 17 июня 2026, 15:23 104
В Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛК
Футбол | 17.06.2026, 17:17
Футбол | 18.06.2026, 00:06
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Епоха Кріро закінчується
Мені здається як не крути діяв трохи тиск на нього через виступ Мессі
Провичікував увесь матч біля воріт на якусь пінку від партнерів.Доречі Рональду ,якщо був більш різноманітним ,як Мессі - міг би здалеку бити ,але він ніколи так не бив і в кращі роки,якісь" підкрутки " з флангу...Ну тупо прочекав і вбивав час на полі
Дерево
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
17.06.2026, 09:31 48
17.06.2026, 04:32
16.06.2026, 17:33 30
17.06.2026, 07:02
16.06.2026, 17:19 2
17.06.2026, 06:00 38
16.06.2026, 07:15 2
Футбол