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  4. Много нулей. Статистика Роналду в матче с ДР Конго
Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:09 |
709
5

Много нулей. Статистика Роналду в матче с ДР Конго

Криштиану провел неудачный матч

17 июня 2026, 23:09 |
709
5 Comments
Много нулей. Статистика Роналду в матче с ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго. Матч прошёл на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счётом 1:1.

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отыграл весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Статистика Криштиану в этом матче:

  • 0 голов
  • 0 голевых передач
  • 0 ударов в створ ворот
  • 0 обводок
  • 0 ключевых передач
  • 25 касаний
  • 19/21 точных передач (90%)
  • 0/0 выигранных единоборств на земле
  • 2/3 выигранных воздушных единоборств
  • 3 потери мяча
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 5
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Епоха Кріро закінчується
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+2
Мені здається як не крути діяв трохи тиск на нього через виступ Мессі
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+1
Провичікував увесь матч біля воріт на якусь пінку  від партнерів.Доречі Рональду ,якщо був більш різноманітним ,як Мессі - міг би здалеку бити ,але він ніколи так не бив і в кращі роки,якісь" підкрутки " з флангу...Ну тупо прочекав і вбивав час на полі
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0
Дерево
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0
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