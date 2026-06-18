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  4. Рекордсмен пятисотников. Зверев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Галле
ATP
18 июня 2026, 19:10 |
139
0

Рекордсмен пятисотников. Зверев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Галле

Александр обыграл Янника Ханфманна в двух сетах

18 июня 2026, 19:10 |
139
0
Рекордсмен пятисотников. Зверев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP 500 в Галле, Германия.

Зверев обыграл соотечественника Янника Ханфманна (ATP 59) в матче 1/8 финала в двух сетах за 1 час и 22 минуты – 6:3, 7:6 (7:4).

Немец лидирует 2:0 по очным встречам с Янником.

Для Александра это седьмой четвертьфинал в карьере на пятисотнике в Германии.

Зверев установил рекорд по колличеству побед на турнирах категории ATP 500. В активе немца 122 победы при 51-м поражении. Александр обогнал известного испанца Рафаэля Надаля по этому показателю, у которого 121 победа при 19-ти поражениях.

В четвертьфинале Зверев сыграет либо с Рафаэлем Коллиньоном, либо с Маттиа Беллуччи.

ATP 500 Галле. Трава, 1/8 финала

Александр Зверев [1] – Янник Ханфманн – 6:3, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

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Александр Зверев Янник Ханфманн ATP Галле
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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