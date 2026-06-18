Рекордсмен пятисотников. Зверев вышел в четвертьфинал ATP 500 в Галле
Александр обыграл Янника Ханфманна в двух сетах
Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP 500 в Галле, Германия.
Зверев обыграл соотечественника Янника Ханфманна (ATP 59) в матче 1/8 финала в двух сетах за 1 час и 22 минуты – 6:3, 7:6 (7:4).
Немец лидирует 2:0 по очным встречам с Янником.
Для Александра это седьмой четвертьфинал в карьере на пятисотнике в Германии.
Зверев установил рекорд по колличеству побед на турнирах категории ATP 500. В активе немца 122 победы при 51-м поражении. Александр обогнал известного испанца Рафаэля Надаля по этому показателю, у которого 121 победа при 19-ти поражениях.
В четвертьфинале Зверев сыграет либо с Рафаэлем Коллиньоном, либо с Маттиа Беллуччи.
ATP 500 Галле. Трава, 1/8 финала
Александр Зверев [1] – Янник Ханфманн – 6:3, 7:6 (7:4)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
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