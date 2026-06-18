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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 16:37 | Обновлено 18 июня 2026, 17:04
593
0

Лидер клуба УПЛ отреагировал на слухи о переходе в Александрию

Евгений Морозко опроверг слухи, но рассказал интересную ситуацию

18 июня 2026, 16:37 | Обновлено 18 июня 2026, 17:04
593
0
Лидер клуба УПЛ отреагировал на слухи о переходе в Александрию
ФК Кудровка. Евгений Морозко
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Опытный украинский полузащитник Евгений Морозко, ныне выступающий за Кудровку, отреагировал на слухи о своем переходе в Александрию.

‒ В последние дни было много информации о твоем переходе в Александрию, причем озвучивали это как свершившийся факт

‒ Сложилась интересная ситуация. Мне звонят, поздравляют с переходом в Александрию, но я никуда не перешел.

‒ Объясни, пожалуйста, эту ситуацию

– Я действительно общался с представителями Александрии, но до конкретики дело не дошло.

‒ А какой тогда твой текущий статус?

‒ Пока до конца месяца я остаюсь игроком Кудровки по действующему контракту.

‒ Какие варианты у тебя есть?

‒ Я общался со многими людьми, но остаюсь открытым к предложениям. Однако не исключаю, что, может, еще и останусь игроком Кудровки, – сказал Морозко.

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Евгений Морозко Кудровка Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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