Лидер клуба УПЛ отреагировал на слухи о переходе в Александрию

Опытный украинский полузащитник Евгений Морозко, ныне выступающий за Кудровку, отреагировал на слухи о своем переходе в Александрию.

‒ В последние дни было много информации о твоем переходе в Александрию, причем озвучивали это как свершившийся факт

‒ Сложилась интересная ситуация. Мне звонят, поздравляют с переходом в Александрию, но я никуда не перешел.

‒ Объясни, пожалуйста, эту ситуацию

– Я действительно общался с представителями Александрии, но до конкретики дело не дошло.

‒ А какой тогда твой текущий статус?

‒ Пока до конца месяца я остаюсь игроком Кудровки по действующему контракту.

‒ Какие варианты у тебя есть?

‒ Я общался со многими людьми, но остаюсь открытым к предложениям. Однако не исключаю, что, может, еще и останусь игроком Кудровки, – сказал Морозко.