Лидер клуба УПЛ отреагировал на слухи о переходе в Александрию
Евгений Морозко опроверг слухи, но рассказал интересную ситуацию
Опытный украинский полузащитник Евгений Морозко, ныне выступающий за Кудровку, отреагировал на слухи о своем переходе в Александрию.
‒ В последние дни было много информации о твоем переходе в Александрию, причем озвучивали это как свершившийся факт
‒ Сложилась интересная ситуация. Мне звонят, поздравляют с переходом в Александрию, но я никуда не перешел.
‒ Объясни, пожалуйста, эту ситуацию
– Я действительно общался с представителями Александрии, но до конкретики дело не дошло.
‒ А какой тогда твой текущий статус?
‒ Пока до конца месяца я остаюсь игроком Кудровки по действующему контракту.
‒ Какие варианты у тебя есть?
‒ Я общался со многими людьми, но остаюсь открытым к предложениям. Однако не исключаю, что, может, еще и останусь игроком Кудровки, – сказал Морозко.
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