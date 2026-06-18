Заря может подписать одного из лучших бомбардиров прошлого сезона УПЛ

Луганская Заря рассматривает разные варианты усиления в летнее трансферное окно. Команда Виктора Скрипника смотрит и на украинский, и на балканский рынок.

Как стало известно Sport.ua, в расположение луганского клуба может перебраться опытный полузащитник Андрей Сторчоус, ныне выступающий за Кудровку. Заря активно интересуется Сторчоусом, но пока не делала официальные предложения.

Сезон 2025/26 стал для Андрея первым на уровне Украинской Премьер-лиги в карьере. Сторчоус занял второе место в таблице бомбардиров (12 голов), уступив лишь форварду киевского Динамо Матвею Пономаренко.