Заря может подписать одного из лучших бомбардиров прошлого сезона УПЛ
Андрей Сторчоус может сменить клубную прописку
Луганская Заря рассматривает разные варианты усиления в летнее трансферное окно. Команда Виктора Скрипника смотрит и на украинский, и на балканский рынок.
Как стало известно Sport.ua, в расположение луганского клуба может перебраться опытный полузащитник Андрей Сторчоус, ныне выступающий за Кудровку. Заря активно интересуется Сторчоусом, но пока не делала официальные предложения.
Сезон 2025/26 стал для Андрея первым на уровне Украинской Премьер-лиги в карьере. Сторчоус занял второе место в таблице бомбардиров (12 голов), уступив лишь форварду киевского Динамо Матвею Пономаренко.
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