«Покажет время». Солодаренко рассказал, готов ли продать лидера Кудровки
Андрей Сторчоус имеет контракт с клубом до лета 2027 года
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко ответил на вопрос о будущем лидера команды Андрея Сторчоуса, который с 12 голами стал вторым лучшим бомбардиром прошлого сезона УПЛ.
«Я всегда был, есть и буду человеком, который всячески поддерживает прогресс каждого и команды в целом. Если бы было предложение, которое было бы интереснее, лучше для Андрея, для его роста и финансовой составляющей – конечно, мы бы рассмотрели это предложение и по желанию Андрея мы бы его отпустили.
Но сезон только закончился – возможно, так и будет. Покажет только время. Но Андрей – молодец, в этом сезоне он стал вторым лучшим бомбардиром в гонке УПЛ, и я, и вся «Кудровка» поздравляем его с этим голевым достижением. Это действительно заслуживает уважения», – пояснил Солодаренко.
Ранее Василий Баранов рассказал об интересе других клубов к игрокам «Кудровки».
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