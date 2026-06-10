«Покажет время». Солодаренко рассказал, готов ли продать лидера Кудровки

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко ответил на вопрос о будущем лидера команды Андрея Сторчоуса, который с 12 голами стал вторым лучшим бомбардиром прошлого сезона УПЛ.

«Я всегда был, есть и буду человеком, который всячески поддерживает прогресс каждого и команды в целом. Если бы было предложение, которое было бы интереснее, лучше для Андрея, для его роста и финансовой составляющей – конечно, мы бы рассмотрели это предложение и по желанию Андрея мы бы его отпустили.

Но сезон только закончился – возможно, так и будет. Покажет только время. Но Андрей – молодец, в этом сезоне он стал вторым лучшим бомбардиром в гонке УПЛ, и я, и вся «Кудровка» поздравляем его с этим голевым достижением. Это действительно заслуживает уважения», – пояснил Солодаренко.