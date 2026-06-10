Баранов рассказал об интересе других клубов к игрокам Кудровки

Бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов сообщил о заинтересованности других клубов в услугах игроков команды из Черниговской области.

– УПЛ помогла «Кудровке» вывести на свет нескольких игроков. Кто из ваших бывших подопечных мог бы перейти в более сильный клуб?

– Фамилий называть я не буду, но знаю, что к определенным игрокам интерес был еще зимой. Однако президент хотел сохранить команду до лета. И сейчас такие предложения есть. Когда мы выходили в УПЛ, я настоял на том, чтобы ребята, которые завоевали эту путевку, получили шанс заявить о себе на высоком уровне. Когда стоял вопрос, потянут ли они или нет, то в этих стыковых матчах им удалось добиться результата.