Баранов рассказал об интересе других клубов к игрокам Кудровки
Предложения были, но руководство их отклонило
Бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов сообщил о заинтересованности других клубов в услугах игроков команды из Черниговской области.
– УПЛ помогла «Кудровке» вывести на свет нескольких игроков. Кто из ваших бывших подопечных мог бы перейти в более сильный клуб?
– Фамилий называть я не буду, но знаю, что к определенным игрокам интерес был еще зимой. Однако президент хотел сохранить команду до лета. И сейчас такие предложения есть. Когда мы выходили в УПЛ, я настоял на том, чтобы ребята, которые завоевали эту путевку, получили шанс заявить о себе на высоком уровне. Когда стоял вопрос, потянут ли они или нет, то в этих стыковых матчах им удалось добиться результата.
В прошлом сезоне «Кудровка» заняла 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 30 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня
Легенда Реала имеет большие амбиции