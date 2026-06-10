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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 12:40 | Обновлено 10 июня 2026, 12:59
164
0

Баранов рассказал об интересе других клубов к игрокам Кудровки

Предложения были, но руководство их отклонило

10 июня 2026, 12:40 | Обновлено 10 июня 2026, 12:59
164
0
Баранов рассказал об интересе других клубов к игрокам Кудровки
ФК Кудровка. Василий Баранов
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Бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов сообщил о заинтересованности других клубов в услугах игроков команды из Черниговской области.

– УПЛ помогла «Кудровке» вывести на свет нескольких игроков. Кто из ваших бывших подопечных мог бы перейти в более сильный клуб?

– Фамилий называть я не буду, но знаю, что к определенным игрокам интерес был еще зимой. Однако президент хотел сохранить команду до лета. И сейчас такие предложения есть. Когда мы выходили в УПЛ, я настоял на том, чтобы ребята, которые завоевали эту путевку, получили шанс заявить о себе на высоком уровне. Когда стоял вопрос, потянут ли они или нет, то в этих стыковых матчах им удалось добиться результата.

В прошлом сезоне «Кудровка» заняла 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 30 матчах.

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Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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