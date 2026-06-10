«Турнир весьма специфический». Баранов – о шансах Александрии в Первой лиге

Бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов высказался о будущем «Александрии» после вылета из УПЛ.

Команда Владимира Шарана уступила «Левому берегу» в переходных матчах. Следующий сезон она проведет в Первой лиге.

– Можно ли назвать «Александрию» главным претендентом на выход с первого места в УПЛ?

– Первая лига – турнир довольно специфический. Нужно понимать, какую стратегию выберет менеджмент клуба. Наверное, большинство легионеров уедет, будут приглашаться более опытные футболисты с опытом игры в УПЛ, чтобы, по примеру Буковины, заранее решить задачу возвращения. Есть неплохая молодежь, которую Шаран знает по работе с дублем, однако нужно, чтобы ей было рядом с кем расти.

«Александрия» не играла в Первой лиге с сезона-2014/15.