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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 10:55 | Обновлено 10 июня 2026, 10:56
830
0

«Видимо, не все хорошо внутри коллектива». Баранов – о стыковых поединках

Бывший тренер «Кудровки» подвел итог переходным матчам за право выхода в Премьер-лигу

10 июня 2026, 10:55 | Обновлено 10 июня 2026, 10:56
830
0
«Видимо, не все хорошо внутри коллектива». Баранов – о стыковых поединках
УПЛ. Левый берег – Александрия
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Вчера, 9 июня стали известны последние два участника УПЛ на будущий сезон. Ими стали «Левый берег», который по сумме двух матче (2:1) обыграл «Александрию», и «Кудровка», переигравшая «Агробизнес» в серии пенальти.

О перипетиях этих противостояний и справедливости итоговых результатов сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим наставником «Кудровки» Василием Барановым.

– Василий Анатольевич, победа «Левого берега» над «Александрией» в какой-то мере удивила, учитывая подбор футболистов в обеих командах?
– Если говорить об ответном матче, то нельзя не брать во внимание и первый поединок, после которого выстраивается окончательная стратегия. Хотя, если честно, где-то 60 на 40 я отдавал предпочтение представителю УПЛ. Но уже в первой игре «Левый берег» меня приятно удивил, особенно во втором тайме, когда они смогли переломить ход встречи. Подопечные Александра Рябоконя лучше выглядела функционально.

Думаю, все знают или понимают, что такое команда Владимира Шарана. Это больше короткого паса, вертикальный футбол, много борьбы, стандарты, интенсивность и игра вторым номером. Но не все пошло по их плану, точнее соперник не дал этого сделать в полной мере.

Наверстать свое александрийцы попытались во втором матче, они имели несколько перспективных моментов, но когда «Левый берег» забил в раздевалку, план Шарана рухнул. Почему рухнул? Да потому что после перерыва, когда необходимо было быть на мяче и давить на оборону соперника, этого в полной мере не ощущалось. За счет двух-трех полумоментов вытащить такую игру нереально.

– Команды Александра Рябоконя всегда умели защищаться.
– Согласен. «Левый берег» не дал свободных зон сопернику. Примечательно, что игроки, которые добывали серебряные медали в 2024 году, сейчас не выглядели исполнителями такого класса. Может, что-то происходит внутри команды, но факт остается фактом: «Александрия» покидает элитный дивизион.

– То есть, «Левый берег» по праву вышел в УПЛ?
– Безусловно. Команда Александра Рябоконя по игре, по желанию оказалась сильнее своего более авторитетного оппонента.

– До противостояния «Кудровки» и «Агробизнеса» многие отмечали, что перволиговый коллектив не будет сильно стремиться в Премьер-лигу. Вы ожидали такого сопротивления от команды Александра Чижевского?
– Глядя на ответный матч, действительно, игра получилась интригующей и интересной для зрителей. Когда я возглавлял «Кудровку», то уже тогда с большой долей вероятности можно было предположить, что именно «Агробизнес» будет соперником «Кудровки» в случае попадания команды в стыки.

Но я могу точно сказать, что перволиговый коллектив хотел повыситься в классе. Это красноречиво показали прошедшие поединки. Впрочем, при всем уважении к «Агробизнесу», я был уверен, что до дополнительного времени, а тем более серии пенальти, дело не дойдет. Но настрой перволигового коллектива позволил им сыграть на равных и держать интригу до последнего удара в матче. Более того, мне показалось, что «Агробизнес» лучше выглядел функционально. Пенальти – это лотерея и психологическое состояние футболистов, а оно лучше оказалось у футболистов «Кудровки».

– Вратарь Яшков стал один из героев поединка, не считаясь, в принципе, мастером по отражению пенальти.
– У каждого футболиста бывает свой звездный час. Антон оставил свою команду в Премьер-лиге. Это, как в прошлом сезоне, когда Яшков получил травму, а героем ответного переходного матча с «Ворсклой» стал Роман Лепка.

– «Кудровка» больше заслужила эту победу?
– До начала этих матчей «Кудровка» по потенциалу и подбору футболистов обязана была выигрывать. Хотя, имея опыт выступления в УПЛ, команда должна выглядеть более уверенно на фоне перволигового коллектива, не в обиду «Агробизнесу».

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Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Агробизнес Левый Берег Киев Александрия Александр Рябоконь Владимир Шаран Александр Чижевский статьи эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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