СВИТОЛИНА: «Трава – непредсказуема, переход с грунта происходит мгновенно»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над Евой Лис в 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине:

– Здравствуй, Элина! В чём заключалась особая сложность матча против Евы на этом покрытии, да ещё и при поддержке её домашней публики?

– Да, это была непростая задача. Но матч получился хорошим. Со своей стороны я очень рада быть здесь, выиграть уже два матча и продолжить выступление на этом турнире.

– В первом и втором раундах вы играли почти безупречно. Вас удивляет, насколько легко вам удается адаптироваться к травяному покрытию?

– Немного удивляет. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и своей игре. Считаю, что трава – довольно непредсказуемое покрытие. Нужно очень быстро приспосабливаться, ведь переход с грунта происходит практически мгновенно. Поэтому для меня главное – много работать и стараться получать как можно больше удовольствия от того времени на траве, которое есть.

– Многие игроки говорят, что самое сложное на траве — это передвижение по корту. Но, похоже, для вас это не проблема. Или я ошибаюсь?

– Все нормально, принимаю это как комплимент. После грунтового сезона и длинных розыгрышей я чувствую себя физически сильнее. Именно поэтому на траве нужно некоторое время, чтобы привыкнуть, но пока я довольна всем.

– Вы уже давно выступаете в туре. Сначала были просто теннисисткой, а теперь еще и мамой. Я знаю, что ваша жизнь изменилась, но изменилось ли что-то для вас в тот момент, когда вы выходите на центральный корт?

– Не думаю. Мой боевой дух по-прежнему со мной, и именно поэтому я продолжаю играть. Возможно, моя подготовка стала немного другой – теперь больше видеозвонков с дочерью и мужем. Но, если честно, кардинально ничего не изменилось.

– Интересно, знаете ли вы, кто является самыми успешными мамами в истории теннисного тура?

– Я бы сказала, что это, наверное, Ким Клейстерс. И, конечно же, Серена Уильямс.

– Не совсем. На самом деле это Маргарет Корт-Смит, но это было очень давно. Кстати, Ким выиграла три «мейджора» уже после того, как стала мамой, тогда как до рождения ребенка завоевала лишь один такой титул. Приходилось ли вам когда-нибудь обмениваться с ней мнениями?

– Нет, на самом деле нет. Но я видела, что она положительно отзывалась о моём возвращении. Слышала, что она давала интервью обо мне, и это было очень приятно. Хорошо иметь такой источник вдохновения, ведь она настоящая легенда. И, конечно, выигрывать турниры Grand Slam после того, как становишься мамой, – это нечто особенное.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ева Лис