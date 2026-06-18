Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Трава – непредсказуема, переход с грунта происходит мгновенно»
WTA
18 июня 2026, 17:14 |
95
0

СВИТОЛИНА: «Трава – непредсказуема, переход с грунта происходит мгновенно»

Флеш-интервью Элины после победы над Евой Лис в 1/8 финала Берлина

18 июня 2026, 17:14 |
95
0
СВИТОЛИНА: «Трава – непредсказуема, переход с грунта происходит мгновенно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над Евой Лис в 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине:

– Здравствуй, Элина! В чём заключалась особая сложность матча против Евы на этом покрытии, да ещё и при поддержке её домашней публики?

– Да, это была непростая задача. Но матч получился хорошим. Со своей стороны я очень рада быть здесь, выиграть уже два матча и продолжить выступление на этом турнире.

– В первом и втором раундах вы играли почти безупречно. Вас удивляет, насколько легко вам удается адаптироваться к травяному покрытию?

– Немного удивляет. Но я стараюсь сосредоточиться на себе и своей игре. Считаю, что трава – довольно непредсказуемое покрытие. Нужно очень быстро приспосабливаться, ведь переход с грунта происходит практически мгновенно. Поэтому для меня главное – много работать и стараться получать как можно больше удовольствия от того времени на траве, которое есть.

– Многие игроки говорят, что самое сложное на траве — это передвижение по корту. Но, похоже, для вас это не проблема. Или я ошибаюсь?

– Все нормально, принимаю это как комплимент. После грунтового сезона и длинных розыгрышей я чувствую себя физически сильнее. Именно поэтому на траве нужно некоторое время, чтобы привыкнуть, но пока я довольна всем.

– Вы уже давно выступаете в туре. Сначала были просто теннисисткой, а теперь еще и мамой. Я знаю, что ваша жизнь изменилась, но изменилось ли что-то для вас в тот момент, когда вы выходите на центральный корт?

– Не думаю. Мой боевой дух по-прежнему со мной, и именно поэтому я продолжаю играть. Возможно, моя подготовка стала немного другой – теперь больше видеозвонков с дочерью и мужем. Но, если честно, кардинально ничего не изменилось.

– Интересно, знаете ли вы, кто является самыми успешными мамами в истории теннисного тура?

– Я бы сказала, что это, наверное, Ким Клейстерс. И, конечно же, Серена Уильямс.

– Не совсем. На самом деле это Маргарет Корт-Смит, но это было очень давно. Кстати, Ким выиграла три «мейджора» уже после того, как стала мамой, тогда как до рождения ребенка завоевала лишь один такой титул. Приходилось ли вам когда-нибудь обмениваться с ней мнениями?

– Нет, на самом деле нет. Но я видела, что она положительно отзывалась о моём возвращении. Слышала, что она давала интервью обо мне, и это было очень приятно. Хорошо иметь такой источник вдохновения, ведь она настоящая легенда. И, конечно, выигрывать турниры Grand Slam после того, как становишься мамой, – это нечто особенное.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ева Лис

По теме:
Эала – Рыбакина. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE
Элина Свитолина – Ева Лис. Победа в 1/8 финала Берлина. Видеообзор матча
Элина Свитолина WTA Берлин Ева Лис
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17 июня 2026, 16:06 0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный

Юрий Коротун сообщил, что полузащитник сборной Украины останется в «Харькове»

К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
Футбол | 18 июня 2026, 07:23 6
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро

Римляне определились с ценой на украинского бомбардира

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Бокс | 18.06.2026, 08:22
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Теннис | 18.06.2026, 11:05
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 7
Бокс
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 114
Футбол
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 12
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем