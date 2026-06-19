Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в киевском клубе. Есть договоренность

Фланговый защитник «Харькова» Дмитрий Капинус, который является воспитанником донецкого «Шахтера», определился с клубом, где продолжит карьеру.

В услугах 23-летнего футболиста была заинтересована киевская «Оболонь», которая договорилась об аренде украинца. Стороны успешно обсудили все детали будущего соглашения, согласно которому защитник проведет следующий сезон в столице.

После прихода Капинуса «пивовары» смогут закрыть позицию флангового защитника – кроме него здесь могут сыграть Павел Полегенько и 19-летний воспитанник Ростислав Лящук.

Капинус провел восемь матчей в прошлом сезоне. В течении карьеры футболист играл за U-17, U-19, вторую и первую команду «Шахтера», а с февраля 2024 года перебрался в Харьков на условиях полноценного трансфера.

Контракт Капинуса истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.