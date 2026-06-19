Йожеф САБО: «Это единственный момент, который мне не нравится на ЧМ-2026»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями после завершения всех матчей первого тура на ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике:

– Единственный момент, который мне не нравится – это то, что командам приходится много летать между матчами. В такой ситуации теряется много сил, прежде всего психологических, почему организаторы так поступили, мне трудно сказать.

Но если говорить в целом, то футбольный праздник удался. Стадионы большие, люди приходят, по крайней мере, судя по телевизионной картинке, кажется, что все арены во время поединков заполнены.

Футбол шагнул вперед в своей географии. Раньше я и не слышал о таких сборных, как Кюрасао, Кабо-Верде, ДР Конго, Гаити, вернее, их не было на горизонте.

Правда, они практически не атакуют, но некоторые из них неплохо защищаются, как, например, Кабо-Верде в матче с Испанией (улыбается).

– Кстати, удивили ли вас осечки Бразилии, Испании и Португалии?

– Нет. Почему меня должна удивлять ничья Бразилии и Марокко? Эта африканская сборная на прошедшем чемпионате мира дошла до полуфинала. Да, Кабо-Верде в какой-то степени повезло в поединке с Испанией.

Однако они хорошо подготовлены тактически, неплохо защищались, это можно сказать и о ДР Конго в матче с Португалией. Было правильное настроение, и тренеры убедили своих подопечных, что у авторитетов можно отбирать очки, – подытожил Сабо.