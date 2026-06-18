Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026
Вспомним, какие сборные сумели выиграть в первом туре мундиаля
Закончился первый тур чемпионата мира 2026, и это позволяет подводить первые промежуточные итоги.
Из 24 сыгранных матчей 15 закончились победой одной из команд, еще в 9 победителей не выявили.
7 раз матчи заканчивались в пользу сборных, представляющих УЕФА, по 2 раза – АФК, КОНКАКАФ, КАФ и КОНМЕБОЛ.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 18 июня)
- 7 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия)
- 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
- 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
- 2 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана)
- 2 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия)
- 0 – ОФК
Bilan par confédération à la #WC2026 :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 18, 2026
UEFA : 7 victoires, 6 nuls et 3 défaites
CONMEBOL : 2 victoire, 2 nuls et 2 défaites
CAF : 2 victoire, 4 nuls, 4 défaites
CONCACAF : 2 victoires, 1 nul et 3 défaites
AFC : 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites
OFC : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite
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