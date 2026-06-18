Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026

Закончился первый тур чемпионата мира 2026, и это позволяет подводить первые промежуточные итоги.

Из 24 сыгранных матчей 15 закончились победой одной из команд, еще в 9 победителей не выявили.

7 раз матчи заканчивались в пользу сборных, представляющих УЕФА, по 2 раза – АФК, КОНКАКАФ, КАФ и КОНМЕБОЛ.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 18 июня)

Bilan par confédération à la #WC2026 :



UEFA : 7 victoires, 6 nuls et 3 défaites

CONMEBOL : 2 victoire, 2 nuls et 2 défaites

CAF : 2 victoire, 4 nuls, 4 défaites

CONCACAF : 2 victoires, 1 nul et 3 défaites

AFC : 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites

OFC : 0 victoire, 1 nul, 0 défaite