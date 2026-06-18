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  4. Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:44 |
131
0

Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026

Вспомним, какие сборные сумели выиграть в первом туре мундиаля

18 июня 2026, 12:44 |
131
0
Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Закончился первый тур чемпионата мира 2026, и это позволяет подводить первые промежуточные итоги.

Из 24 сыгранных матчей 15 закончились победой одной из команд, еще в 9 победителей не выявили.

7 раз матчи заканчивались в пользу сборных, представляющих УЕФА, по 2 раза – АФК, КОНКАКАФ, КАФ и КОНМЕБОЛ.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 18 июня)

  • 7 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия)
  • 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
  • 2 – КОНКАКАФ (Мексика, США)
  • 2 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана)
  • 2 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия)
  • 0 – ОФК
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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