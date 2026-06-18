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Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:56 | Обновлено 18 июня 2026, 12:05
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Каннаваро пополнил эксклюзивный клуб обладателей Золотого мяча на ЧМ

Итальянец принимал участие в мировых первенствах как игрок и тренер

18 июня 2026, 11:56 | Обновлено 18 июня 2026, 12:05
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0
Каннаваро пополнил эксклюзивный клуб обладателей Золотого мяча на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в матче против сборной Колумбии повторил интересное достижение на чемпионатах мира.

Итальянец стал лишь четвертым обладателем «Золотого мяча», участвовавшего в мировых первенствах в статусе игрока и тренера.

До Каннаваро подобными достижениями отмечались Франц Беккенбауэр, Олег Блохин и Марко ван Бастен.

Обладатели «Золотого мяча», сыгравшие на чемпионатах мира в статусе игрока и тренера

  • Франц Беккенбауэр (ФРГ: как игрок и тренер)
  • Олег Блохин (СССР: как игрок/Украина: как тренер)
  • Марко ван Бастен (Нидерланды: как игрок и тренер)
  • Фабио Каннаваро (Италия: как игрок/Узбекистан: как тренер)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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