Каннаваро пополнил эксклюзивный клуб обладателей Золотого мяча на ЧМ
Итальянец принимал участие в мировых первенствах как игрок и тренер
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в матче против сборной Колумбии повторил интересное достижение на чемпионатах мира.
Итальянец стал лишь четвертым обладателем «Золотого мяча», участвовавшего в мировых первенствах в статусе игрока и тренера.
До Каннаваро подобными достижениями отмечались Франц Беккенбауэр, Олег Блохин и Марко ван Бастен.
Обладатели «Золотого мяча», сыгравшие на чемпионатах мира в статусе игрока и тренера
- Франц Беккенбауэр (ФРГ: как игрок и тренер)
- Олег Блохин (СССР: как игрок/Украина: как тренер)
- Марко ван Бастен (Нидерланды: как игрок и тренер)
- Фабио Каннаваро (Италия: как игрок/Узбекистан: как тренер)
4 - Fabio #Cannavaro diventa oggi solo il quarto nella storia ad aver vinto un Pallone d'Oro e ad aver preso parte a una Coppa del Mondo FIFA sia da calciatore, sia da allenatore, dopo Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin e Marco van Basten. Eterno.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OVEe5Trycp— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 18, 2026
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