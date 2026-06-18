Чемпионат мира18 июня 2026, 11:42 | Обновлено 18 июня 2026, 11:47
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Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних победных голов на ЧМ
Решающий мяч в матче с Панамой хавбек сборной Ганы забил на 90+5-й минуте
18 июня 2026, 11:42 | Обновлено 18 июня 2026, 11:47
77
0
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20-летний полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Панамой (1:0) он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.
В истории мундиалей еще позже приносил победу своей команде в основное время игры только иранец Рузбех Чешми, который на ЧМ-2022 поразил ворота Уэльса на 90+8-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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