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  4. Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних победных голов на ЧМ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:42 | Обновлено 18 июня 2026, 11:47
77
0

Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних победных голов на ЧМ

Решающий мяч в матче с Панамой хавбек сборной Ганы забил на 90+5-й минуте

18 июня 2026, 11:42 | Обновлено 18 июня 2026, 11:47
77
0
Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних победных голов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Калеб Йиренки
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20-летний полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Панамой (1:0) он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

В истории мундиалей еще позже приносил победу своей команде в основное время игры только иранец Рузбех Чешми, который на ЧМ-2022 поразил ворота Уэльса на 90+8-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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