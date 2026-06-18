Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних победных голов на ЧМ

20-летний полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Решающий мяч в поединке с Панамой (1:0) он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

В истории мундиалей еще позже приносил победу своей команде в основное время игры только иранец Рузбех Чешми, который на ЧМ-2022 поразил ворота Уэльса на 90+8-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ